Как встретить 2022 год, чтобы поймать удачу за хвост: «рецепты» по знаку Зодиака
- 24.12.2021, 20:43
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Рекомендации астрологов.
Астрологи рассказали, с кем нужно встречать Новый 2022 год, чтобы приманить удачу и радость, пишет «Апостроф».
Овен (21 марта — 20 апреля)
Вы должны определиться, чего вы больше хотите от нового года - самореализации и постоянного сумбура или плавного течения своих дел. Если ваш вариант первый, то вам лучше выбрать большую компанию. Во втором случае лучше ограничиться не слишком буйными родственниками или и вовсе одним.
Телец (21 апреля — 20 мая)
Проведите новогоднюю ночь с человеком, который является для вас примером энтузиазма, оптимизма и смелости.
Близнецы (21 мая — 21 июня)
Старайтесь не провести эту ночь с теми, кто сначала делает, а потом думает. Также астрологи советуют избегать малознакомые компании с непредсказуемыми индивидами.
Рак (22 июня — 22 июля)
Избегайте в новогоднюю ночь тех людей, от которых исходит ложный энтузиазм. Эти люди могут подговорить вас на что-то такое, о чем вы потом пожалеете.
Лев (23 июля — 22 августа)
Ищите для празднования людей, которые не станут настраивать вас против окружающих. Нужно избегать тех, кто может провоцировать вас на агрессию, на злость, на выплеск негативных эмоций.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Вам также запрещено отмечать в окружении тех, кто провоцирует вас на споры. Проведите праздник с оптимистами, которые уже вам помогали в этой жизни.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Старайтесь отметить праздник в спокойной компании, избегайте шумных вечеринок и людей, которые не отличаются особой рассудительностью. Пригласите тех, с кем можно поговорить по душам.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
А вам можно праздновать абсолютно в разных компаниях, так как из любого общества вы извлечете пользу.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Попытайтесь избегать в новогоднюю ночь зануд, ханжей, тех, кто сам не умеет веселиться и другим портит праздник. Встретьте новый год с тем, кем по-настоящему гордитесь.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Не приглашайте в эту ночь людей, у которых слова постоянно расходятся с делом. Встречайте праздник с теми, кто как и вы трудолюбив.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Если в 2022 году у вас в планах громкие события и какие-то многолюдные мероприятия, то и новогоднюю ночь нужно провести с теми, кто активен, обожает начинать новые проекты и покорять незнакомые территории.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Вам астрологи советуют довериться интуиции. Отмечайте праздник с теми, к кому у вас потянется душа