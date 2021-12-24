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Как встретить 2022 год, чтобы поймать удачу за хвост: «рецепты» по знаку Зодиака

  • 24.12.2021, 20:43
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Как встретить 2022 год, чтобы поймать удачу за хвост: «рецепты» по знаку Зодиака

Рекомендации астрологов.

Астрологи рассказали, с кем нужно встречать Новый 2022 год, чтобы приманить удачу и радость, пишет «Апостроф».

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вы должны определиться, чего вы больше хотите от нового года - самореализации и постоянного сумбура или плавного течения своих дел. Если ваш вариант первый, то вам лучше выбрать большую компанию. Во втором случае лучше ограничиться не слишком буйными родственниками или и вовсе одним.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Проведите новогоднюю ночь с человеком, который является для вас примером энтузиазма, оптимизма и смелости.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Старайтесь не провести эту ночь с теми, кто сначала делает, а потом думает. Также астрологи советуют избегать малознакомые компании с непредсказуемыми индивидами.

Рак (22 июня — 22 июля)

Избегайте в новогоднюю ночь тех людей, от которых исходит ложный энтузиазм. Эти люди могут подговорить вас на что-то такое, о чем вы потом пожалеете.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ищите для празднования людей, которые не станут настраивать вас против окружающих. Нужно избегать тех, кто может провоцировать вас на агрессию, на злость, на выплеск негативных эмоций.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вам также запрещено отмечать в окружении тех, кто провоцирует вас на споры. Проведите праздник с оптимистами, которые уже вам помогали в этой жизни.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Старайтесь отметить праздник в спокойной компании, избегайте шумных вечеринок и людей, которые не отличаются особой рассудительностью. Пригласите тех, с кем можно поговорить по душам.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

А вам можно праздновать абсолютно в разных компаниях, так как из любого общества вы извлечете пользу.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Попытайтесь избегать в новогоднюю ночь зануд, ханжей, тех, кто сам не умеет веселиться и другим портит праздник. Встретьте новый год с тем, кем по-настоящему гордитесь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Не приглашайте в эту ночь людей, у которых слова постоянно расходятся с делом. Встречайте праздник с теми, кто как и вы трудолюбив.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Если в 2022 году у вас в планах громкие события и какие-то многолюдные мероприятия, то и новогоднюю ночь нужно провести с теми, кто активен, обожает начинать новые проекты и покорять незнакомые территории.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вам астрологи советуют довериться интуиции. Отмечайте праздник с теми, к кому у вас потянется душа

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