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Крупный производитель шин прекращает сотрудничество с БМЗ

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  • 24.12.2021, 20:55
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Крупный производитель шин прекращает сотрудничество с БМЗ

Причина - нарушения прав рабочих.

Одна из крупнейших мировых компаний-производителей автомобильных шин Pirelli Group прекращает сотрудничество с белорусским металлургическим заводом (БМЗ). Поводом для этого стало несоблюдение прав рабочих на заводе.

Эту информацию «Нашай Ніве» подтвердили в профессиональном союзе белорусов Великобритании (PUBB: Professional Union of Belarusians in Britain), который и был одним из инициаторов обращения к иностранному бизнесу в рамках экономического давления диаспор.

«Впервые мы обратились к Pirelli по поводу нарушений прав рабочих у их белорусского поставщика БМЗ в феврале 2021 года и с тех пор поддерживали связь.

Мы предоставили детальную информацию об увольнении работников оттуда по политическим мотивам, начиная с августа 2020 года, о репрессиях против нескольких сотрудников, объявивших забастовку в ноябре, а также против 11 работников, которые пытались создать независимый профсоюз.

Мы попросили Pirelli расследовать эти события и оценить их соответствие внутренним этическим правилам.

В результате нашей длительной коммуникации Pirelli действительно провели аудит ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление) и вчера сообщили нам о своем решении: «прекратить коммерческие отношения с БМЗ. Оно было принято на основании того, что БМЗ нарушает их этический кодекс», — рассказали в Союзе.

Пока неизвестно, с какого момента решение вступает в силу. Все, что есть на руках у Союза — это письмо с ответом компании.

Если отношения партнеров действительно прекращены окончательно, для БМЗ это означает потерю важного клиента. Еще в 2020 году БМЗ хвастались наращиванием поставок бортовой браслетной проволоки, в том числе Pirelli (ее используют в каркасах шин).

Кейс с Pirelli также в каком-то смысле определяет тенденцию, за которой могут пойти другие ответственные и этические клиенты.

Ранее шведская Scandia Steel приняла решение постепенно «отказаться от БМЗ как поставщика и приостановить будущие заказы». Французская группа Michelin продолжает расследование нарушений прав трудящихся на БМЗ.

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