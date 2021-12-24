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Какая погода ждет белорусов в выходные?

  • 24.12.2021, 21:02
Какая погода ждет белорусов в выходные?

Прогноз на 25-27 декабря.

25 декабря ночью погодные условия на территории Беларуси  будут формировать атмосферные фронты, днем скажется влияние влажной воздушной массы, поступающей с Балтийского моря. Облачно с прояснениями, пишет сайт pogoda.by.

Ночью на большей части территории страны пройдет кратковременный снег, по югу с мокрым снегом. Днем местами небольшой снег. Ночью по югу в отдельных районах слабый гололед. Слабая метель, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха ночью -4..-10°С, при прояснениях -11..-14°С; днем -3..-9°С. Атмосферное давление в первую половину ночи будет слабо падать, во второй половине ночи и днем интенсивно расти.

26 декабря погодные условия в основном будут формировать неустойчивые воздушные массы арктического происхождения. Облачно с прояснениями. На большей части территории республики ожидается снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный порывистый, местами, в основном по северной половине, сильный порывистый. Температура воздуха ночью -7..-14°С, днем -2..-8°С.

27 декабря погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по северо-востоку скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь местами по северо-востоку страны пройдет небольшой кратковременный снег. В отдельных районах республики прогнозируется слабый туман, изморозь, на дорогах гололедица. Ветер западный, днем с переходом на юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -7..-14°С, при прояснениях -15..-18°С, днем -4..-9°С, местами до -12°С.

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