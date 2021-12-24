Хозяина дома, покрашенного в цвета бело-красно-белого флага, госпитализировали 24.12.2021, 21:10

Анатолий Коханчика

Анатолию Коханчику стало плохо от последствий сухой голодовки.

Анатолий Коханчика, хозяин дома, покрашенного в цвета бело-красно-белого флага, продолжает держать сухую голодовку, пишет телеграм-канал «Баста».

Ранее он предупреждал карателей о том, что если его задержат, то он объявит сухую голодовку с первого дня задержания. Так он и поступил. О задержании патриота под Полоцком стало известно 20 декабря.

Сегодня Анатолия Коханчика госпитализировали. Ему стало плохо от последствий сухой головки.

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