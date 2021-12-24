Хозяина дома, покрашенного в цвета бело-красно-белого флага, госпитализировали
- 24.12.2021, 21:10
Анатолию Коханчику стало плохо от последствий сухой голодовки.
Анатолий Коханчика, хозяин дома, покрашенного в цвета бело-красно-белого флага, продолжает держать сухую голодовку, пишет телеграм-канал «Баста».
Ранее он предупреждал карателей о том, что если его задержат, то он объявит сухую голодовку с первого дня задержания. Так он и поступил. О задержании патриота под Полоцком стало известно 20 декабря.
Сегодня Анатолия Коханчика госпитализировали. Ему стало плохо от последствий сухой головки.