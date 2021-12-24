Власти Кузбасса обязали шахтеров давать «клятву горняка» 2 24.12.2021, 21:26

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В соцсеть попал текст клятвы.

Власти Кузбасса решили обязать шахтеров приносить клятву о безопасности. Об этом сообщает замгубернатора Кузбасса Андрей Панов в своем Instagram, пишет kasparov.ru.

Чиновник заявил, что можно значительно снизить риски, если "исключить факторы, когда по тем или иным обстоятельствам происходит сознательное нарушение правил охраны труда". По его словам, после обсуждения с горняками власти решили сделать обязательной процедуру принятия клятвы. Панов сравнил "клятву горняка" с клятвой Гиппократа.

"Произносить клятву Гиппократа — торжественная обязанность каждого будущего врача, это символ готовности самоотверженно служить и помогать людям. Присяга — неотъемлемая часть службы для солдата.

"Клятва горняка — еще один шаг к тому, что каждый шахтер должен понимать, что несет ответственность за собственную безопасность, а также жизни и здоровье своих коллег", — написал Панов.

Панов также привел текст клятвы:

"Я перед лицом своих товарищей торжественно клянусь:

— быть достойным профессии шахтер;

— честно и добросовестно исполнять трудовые обязанности;

— четко соблюдать правила безопасности и быть требовательным к себе и к подчиненным;

— не допускать работников к выполнению обязанностей при возникновении угроз для их жизни и здоровья;

— стремиться к созданию максимально безопасных условий труда на рабочем месте;

— не допускать скрытие аварий и несчастных случаев;

— уважать труд своих товарищей и всегда быть готовым протянуть им руку помощи;

— честно трудиться во благо Кузбасса".

Согласно письму Панова руководителям предприятий угольной и горнорудной промышленности Кузбасса, которое опубликовал Telegram-канал Mash Siberia, дать присягу горняки должны в присутствии рабочих коллективов непосредственно на предприятии или в администрации области, либо в памятных местах шахтерской славы. Во время церемонии должны быть подняты российский флаг и флаг Кузбасса.

"Считаю, что любые меры, способные сохранить жизни горняков, важны и обязательны к применению", — добавил замгубернатора Кузбасса. Он также заявил, для снижения рисков при работе на шахте нужно действовать "с разных сторон": использовать современные технологии в сфере безопасности и исключать возможность сознательного нарушения правил охраны труда.

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