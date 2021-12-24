Путин заявил о «безупречном» залповом пуске гиперзвуковых ракет «Циркон» 1 24.12.2021, 21:41

3,080

Испытания провел Северный флот.

Президент России Путин сообщил, что в России впервые залпом запустили гиперзвуковые ракеты «Циркон». По его словам, испытания прошли «безупречно», пишет kommersant.ru.

«Сегодня ночью, точнее, под утро был проведен залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон"»,— сказал президент РФ на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию. Он назвал это большим событием в жизни страны.

Испытания провел Северный флот. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, запуск был произведен в 5:30.

Впервые Северный флот провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск» в октябре этого года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».