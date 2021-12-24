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Что сделать, чтобы новогодняя елка долго стояла и не осыпалась?

  • 24.12.2021, 21:56
Что сделать, чтобы новогодняя елка долго стояла и не осыпалась?

Несколько простых хитростей, которые стоит взять на заметку.

Новогодняя елка – это та часть рождественской сказки, которая делает праздник во всех смыслах ярче и красочнее. Запах живой ели ни с чем не сравнится! Но как сделать так, чтобы елка не осыпалась и стояла долго? Есть несколько простых хитростей, которые нужно взять на заметку, пишет «Униан».

При этом главная проблема живой ели или сосны – это потеря иголок. Они разлетаются по всей комнате, и многие хозяйки жалуются, что выметать их из всех уголков дома приходится потом чуть ли не до марта-месяца.

Сколько дней стоит настоящая живая новогодняя елка

Век новогодних зеленых красавиц недолог:

- ель начинает сбрасывать хвою максимум на 10-й день;

- сосна – около 12-14 дней блистает своей хвойной красотой;

- пихта является рекордсменом среди "вечнозеленых" — 14 дней.

Почему у ёлки желтеют и облетают иголки - что делать с елкой после покупки

На самом деле предотвратить это можно еще на этапе покупки: стоит попросить продавца прямо при вас обрезать ствол дерева. Или сделать это дома самому.

Это как с подрезкой стеблей у цветов: свежесрезанный ствол будет лучше впитывать влагу из подставки с водой – и, соответственно, само дерево дольше останется свежим и зеленым.

Дерево не стоит заносить в теплое помещение сразу после покупки: стоит на несколько часов оставить его в коридоре, на балконе или в подвале.

При этом ни в коем случае нельзя поливать елку горячей водой. Оптимально это должна быть вода комнатной температуры.

Саму елку нельзя ставить рядом с батареей: лучше всего дерево сохраняется в помещании, где температура не выше 20-22 градусов тепла.

Также не стоит выбирать для украшения ели или сосны гирлянды с обычными фонариками – лучше использовать светодиодные: они выделяют меньше тепла.

Чтобы елка долго стояла - что добавить в воду

Можно самому сделать раствор, чтобы елка долго стояла: в воду достаточно добавить соль вместе с сахаром – и у вас имеется готовое удобрение для елки или сосны.

Пропорции на ведро следующие:

- соль – на кончике ножа или одна треть чайной ложки (одна щепотка),

- сахар – столовой ложки хватит,

- аспирин – одна таблетка.

Иногда еще добавляют несколько медных монет.

Если больше доверяете готовым смесям, то в воду рекомендуется добавить такие стимуляторы, как "Циркона", "Органик баланс", "Эпина", некоторые выбирают "Рибав-Экстра". В этом случае количество вещества определяется согласно инструкции.

Чем заменить песок для елки

Лучшей основой считается песок (причем влажный, его периодически поливают), но и такой наполнитель ведра для ели или сосны можно заменить – гравием или обычной землей.

Еще один небольшой лайфхак: вместо подставки или ведра с песком можно в ведро с елью поставить по кругу пластиковые бутылки, наполненные водой (для веса). В центр между бутылками и устанавливают елку – а пустоты декорируют кусками ткани.

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