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В Латвии заявили о рекордном числе мигрантов, пытавшихся пересечь границу с Беларусью

  • 24.12.2021, 22:30
  • 2,582
В Латвии заявили о рекордном числе мигрантов, пытавшихся пересечь границу с Беларусью

На латвийско-белорусской границе до 10 февраля действует чрезвычайная ситуация.

В четверг латвийские пограничники предотвратили наибольшее за последнее время количество попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы — 103.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

В последние десять дней наблюдается рост попыток незаконного пересечения границы.

Раньше суток границу пытались пересечь в среднем 20-30 мигрантов.

С 10 августа в целом пограничники предотвратили незаконное пересечение государственной границы 3481 человек.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было разрешено пересечь 93 лицам по гуманитарным соображениям, а задержаны с начала года 445 граждан третьих стран, незаконно пересекшие государственную границу.

Из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство объявило с 11 августа по 10 ноября чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдауговском краях, а также в Даугавпилсе. В октябре правительство решило продлить чрезвычайную ситуацию до 10 февраля.

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