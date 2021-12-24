Как будет работать городской транспорт в Минске на Новый год 24.12.2021, 22:37

Начало работы Минского метрополитена 1 января - с 05:30.

Стало известно, как будет работать городской пассажирский транспорт в период проведения новогодних праздничных мероприятий. Об этом «Минск-Новости» сообщили в ГП «Столичный транспорт и связь».

Больше рейсов у автобуса № 1

С 25 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г. предусмотрено увеличение выпуска автобусов по маршруту № 1 в период с 12:00 до 22:00. Это связано с проведением массовых праздничных мероприятий, посвященных встрече Нового года и прогнозируемым увеличением пассажиропотока.

Как будет ходить транспорт в новогоднюю ночь

1 января с 00:00 до 05:00 работа ряда маршрутов общественного пассажирского транспорта будет организована следующим образом:

Автобусы

№ 1 «ДС «Веснянка» — Вокзал», интервал — 12 минут;

№ 22 «ДС «Ангарская-4» — ДС «Чижовка», интервал — 16 минут;

№ 26 «ДС «Восточная» — Павлины Медёлки», интервал — 20 минут;

№ 36 «ДС «Кунцевщина» — Тарасово», интервал — 40 минут;

№ 42 «ДС «Сухарево-5» — Люцинская», интервал — 16 минут;

№ 44 «ДС «Карастояновой» — ст. Ждановичи», интервал — 25 минут;

№ 53 «ДС «Дружная» — Ландера», интервал — 30 минут;

№ 54 «ДС «Запад-3» — ст. м. «Спортивная», интервал — 20 минут;

№ 69 «Вокзал — Масюковщина», интервал — 20 минут;

№ 71 «Ст. м. «Тракторный завод» — Степянка», интервал — 25 минут;

№ 72 «ДС «Шабаны» — ст. м. «Могилевская», интервал — 16 минут;

№ 73 «ДС «Серова» — Лебяжий», интервал — 20 минут;

№ 74С «ДС «Малиновка-4» — Городской Вал», интервал — 20 минут;

№ 85С «ДС «Дружная» — Гатово», интервал — 30 минут;

№ 95 «ДС «Калиновского» — Степянка», интервал — 20 минут;

№ 100 «ДС «Славинского» — Аэропорт «Минск-1», интервал — 10 минут;

№ 105 «ДС «Карастояновой» — Зацень», интервал — 60 минут;

№ 110 «АС «Автозаводская» — Сосны», интервал — 25 минут;

№ 112С «АС «Автозаводская» — Сокол», интервал — 37 минут;

№ 115Э «Вокзал — Тубдиспансер», интервал — 30 минут;

№ 132 «ДС «Малиновка-4» — Щомыслица», интервал — 60 минут;

№ 135 «Новая Боровая — ст. м. «Уручье», интервал — 20 минут;

№ 139 «ДС «Калиновского» — Танковая», интервал — 20 минут;

№ 147 «ДС «Малиновка-4» — Брилевичи», интервал — 15 минут;

№ 149 «ДС «Запад-3» — ст. м. «Кунцевщина» — Люцинская», интервал — 20 минут;

№ 159 «ДС «Запад-3» — Каменная Горка — 5», интервал — 15 минут;

№ 162 «ДС «Карбышева» — Цна», интервал — 60 минут;

№ 169 «ДС «Уручье-2» — ж/д ст. Колодищи», интервал — 30 минут.

Троллейбусы

№ 1 «ДС «Зеленый Луг — 7» — ст. м. «Московская», интервал — 15 минут;

№ 6 «ДС «Лошица-2» — Вокзал», интервал — 15 минут;

№ 20 «ДС «Серебрянка» — Вокзал», интервал — 16 минут;

№ 27 «ДС «Курасовщина» — ДС «Дружная», интервал — 15 минут;

№ 29 «ДС «Калиновского» — ст. м. «Пл. Ф. Богушевича», интервал — 20 минут;

№ 53 «ДС «Малиновка-4» — ДС «Зеленый Луг — 7», интервал — 16 минут;

№ 57 «ДС «Сухарево-5» — Городской Вал», интервал — 17 минут;

№ 60 «ДС «Ангарская-4» — ст. м. «Могилевская», интервал — 16 минут;

№ 90 «АС «Юго-Западная» — Семеняко», интервал — 15 минут;

№ 92 «ДС «Карастояновой» — ДС «Чижовка-6», интервал — 20 минут.

Трамваи

№ 4 «ДС «Озеро» — пл. Мясникова», интервал — 20 минут;

№ 6 «ДС «Серебрянка» — ДС «Зеленый Луг», интервал — 12 минут.

Как будет работать метро

В Минском метрополитене 1 января 2022 г. интервал движения поездов по 1-й и 2-й линии в период времени с 00:00 до 04:00 составит 6 минут, по 3-й линии — 10 минут.

Вход для пассажиров на станции «Немига», «Купаловская» (выход к пр. Независимости), «Октябрьская» будет закрыт в 04:15, на остальные станции — в 04:00.

Начало работы Минского метрополитена 1 января — с 05:30.

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