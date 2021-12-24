Байден заявил, что планирует баллотироваться на второй срок 24.12.2021, 22:44

Джо Байден

Президент США подчеркнул, что все будет зависеть от его здоровья.

Президент США Джо Байден заявил, что будет баллотироваться на второй срок, если его здоровье будет оставаться хорошим, и возможный реванш с Дональдом Трампом "повысит перспективы". Об этом пишет The Times, сообщает "Европейская правда".

Байден, ранее не ставивший условий баллотироваться на второй срок, сказал, что "судьба" сыграет роль в его решении.

"Если я буду в таком состоянии здоровья, как сейчас - у меня хорошее здоровье - то, на самом деле, я бы снова баллотировался. Я очень уважаю судьбу. Судьба много раз вмешивалась в мою жизнь", - сказал Байден.

46-му и самому старому президенту США на момент вступления в должность исполнилось бы 82 года, если бы он выиграл еще один четырехлетний срок, а его здоровье является предметом постоянных разговоров в Вашингтоне.

Ежегодное медицинское освидетельствование Байдена в прошлом месяце показало, что он "остается работоспособным", но отметил, что у него проблемы с кашлем во время выступлений и что его походка была "заметно более жесткой и менее плавной, чем год или около того".

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