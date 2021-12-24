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Байден заявил, что планирует баллотироваться на второй срок

  • 24.12.2021, 22:44
Байден заявил, что планирует баллотироваться на второй срок
Джо Байден

Президент США подчеркнул, что все будет зависеть от его здоровья.

Президент США Джо Байден заявил, что будет баллотироваться на второй срок, если его здоровье будет оставаться хорошим, и возможный реванш с Дональдом Трампом "повысит перспективы". Об этом пишет The Times, сообщает "Европейская правда".

Байден, ранее не ставивший условий баллотироваться на второй срок, сказал, что "судьба" сыграет роль в его решении.

"Если я буду в таком состоянии здоровья, как сейчас - у меня хорошее здоровье - то, на самом деле, я бы снова баллотировался. Я очень уважаю судьбу. Судьба много раз вмешивалась в мою жизнь", - сказал Байден.

46-му и самому старому президенту США на момент вступления в должность исполнилось бы 82 года, если бы он выиграл еще один четырехлетний срок, а его здоровье является предметом постоянных разговоров в Вашингтоне.

Ежегодное медицинское освидетельствование Байдена в прошлом месяце показало, что он "остается работоспособным", но отметил, что у него проблемы с кашлем во время выступлений и что его походка была "заметно более жесткой и менее плавной, чем год или около того".

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