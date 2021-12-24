Как минчанин построил для себя необычный дом на металлическом каркасе 2 24.12.2021, 22:57

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Белорус советовался с другом из Канады.

Дом, о котором realt.by рассказывает сегодня, расположен в Минске, в районе Северного поселка. С виду — обычный просторный коттедж со строгими линиями в лаконичной цветовой гамме. Его фишка — в стальном оцинкованном каркасе.

«Металлический каркас собирается без сварки»

Хозяин дома Вадим вспоминает, как он узнал о технологии:

— В 2019 году я побывал на выставке «Новый взгляд на жилье». Там, прямо на выставочной площадке, за три дня построили настоящий дом на металлическом каркасе. Это технология ЛСТК — легкие стальные тонкостенные конструкции.

Особенность технологии в том, что стены и кровля зданий из ЛСТК представляют собой самонесущую металлическую конструкцию, которая надежно выдерживает различные нагрузки — снег, ветер, вес самой постройки. Конструкция из стали толщиной 1 мм собирается без сварочных работ: детали скрепляются при помощи крепежей (заклепок, саморезов по металлу, болтов, гаек, анкеров).

— У технологии много преимуществ, — говорит Вадим. — В первую очередь это скорость возведения — проектирование деталей занимает неделю, производство — еще неделю, собирают каркас за семь-десять дней. Для монтажа не нужно специальной техники, так как элементы конструкции легкие, а технология их скрепления понятна. Еще это очень адаптивный материал. Из металлических конструкций можно собирать разные архитектурные элементы, воплощая все свои идеи. При правильном применении отделочных материалов и утеплителей у ЛСТК низкая теплопроводность и высокая огнестойкость. В США и Западной Европе технология ЛСТК давно известна и широко применима. Наши земляки только начинают осваивать ее.

Вадим считает, что отдельные мифы о технологии не дают ей широко распространиться у нас:

— Люди не знают, как металл поведет себя зимой. Я уже на своем опыте проверил, что дом и в процессе строительства, и при эксплуатации спокойно выдерживает самые сильные морозы — такие, с какими мы сталкивались в прошлую зиму. Есть еще мнение, что из-за металлического каркаса в доме будут проблемы с мобильной связью. На моем опыте проверено, что на самом деле все работает нормально, помех нет.

Во время поездки в Вильнюс Вадим увидел целый поселок, где дома сделаны на стальных оцинкованных каркасах. После этого выбор был очевиден.

«Процесс строительства был сухим»

Заинтересовавшись технологией и посоветовавшись с другом из Канады, который уже давно построил себе дом на металлическом каркасе, Вадим начал выбирать участок. Купил старый дом в районе Северного поселка, чтобы снести его и там начать строительство.

— Участок мне понравился прежде всего расположением. Вокруг — частный сектор, недалеко — остановки и станция метро. Это старый район с хорошей инфраструктурой. Участок удобный для строительства, — рассказывает хозяин.

За три месяца Вадим согласовал в исполкоме решение о сносе старого дома и проект нового, затем с помощью рабочих снес старую постройку:

— Это можно было сделать за три-четыре дня, но я решил сэкономить и сделать все своими силами, без специальной техники. В итоге постройку 1950-х годов с кирпичным фундаментом и крепким срубом мы сносили около месяца. Теперь по своему опыту понимаю, что на этом лучше не экономить, ведь тогда я мог бы гораздо быстрее начать строительство.

Фундамент из армированной ленты сделали за три недели. После этого начали устанавливать несущий металлический каркас.

Его с двух сторон обшили экологически чистыми цементно-стружечными плитами от кричевского предприятия «ЦСП БЗС». Утепляли здание наружными минераловатными плитами плотностью 110 кг/м³ и толщиной 8 сантиметров. Внутри стены заполнены минеральной ватой плотностью 50 кг/м³ и толщиной 15 сантиметров. Потолок утеплен минеральной ватой плотностью 35 кг/м³ и толщиной 30 сантиметров.

— Удобно то, что процесс строительства был сухим. Такой каркас не дает усадки, поэтому сразу после возведения коробки мы приступили к отделочным работам.

Дизайн дома Вадим выбирал сам: ему понравился увиденный в интернете проект, который он решил повторить. Центральная часть фасада и входная группа покрыты облицовочной гибкой плиткой с натуральным гранитным наполнителем. Производитель — «Новые фасадные технологии». Боковые части фасада покрыты защитной декоративной штукатуркой (корником) от «БелХимТех». На крыше — металлочерепица от «СтальКолор».

«Не стоит экономить на важных аспектах»

В доме проведены газ, электричество, водопровод, канализация, установлен газовый котел для нагрева воды. На первом этаже дома — теплые водяные полы, второй греют батареи.

— В каждой комнате сделаны вентиляционные выходы. Обычно температура в доме держится на уровне 22 °C, при том что даже зимой котлы настроены на минимальный уровень нагрева, — говорит Вадим. — Кстати, если говорить о герметичности, то я даже специально проверял свой дом при помощи аэродвери. Мы закрыли все окна, вытяжки, а в дверной проем поставили специальный течеискатель с мощным вентилятором. Дом наполнили воздухом, а затем замеряли, как быстро воздух покидает строение и как он вбирается обратно. Результаты показали, что дом герметичный и не продувается.

Внутри стены отделаны гипсокартоном, на который уже наносили внутреннюю отделку. Пока что хозяева отремонтировали половину дома, в которой они и живут. Другая часть полностью готова к отделке, там поддерживается комфортная температура.

В жилой половине на первом этаже пол отделан плиткой, имитирующей деревянную доску. На втором этаже уложили ламинат. На стенах — обои. Все материалы для отделки хозяин покупал в минских торговых сетях — ОМА, Mile. На первом этаже дома расположены кухня, гостиная, санузел. На втором — спальни.

В 2020 году просторный дом площадью 256 квадратных метров был сдан в эксплуатацию. Стоимость оцинкованного стального каркаса с монтажом — 33 500 BYN, то есть 63 доллара на квадратный метр площади по курсу того времени. Остальные расходы хозяин не фиксировал.

— Хорошее, быстрое и надежное может быть недорогим, — убежден Вадим. — Строительство дома заняло около 6 месяцев без учета времени на согласование проекта и сноса старого строения. На своем опыте понимаю, что при использовании в частном строительстве материалов нормального качества стоимость квадратного метра под чистовую отделку составляет приблизительно 550 долларов.

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