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Большинство белорусов живут на суммы от 160 до 320 долларов в месяц

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  • 25.12.2021, 9:18
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Большинство белорусов живут на суммы от 160 до 320 долларов в месяц

В то же время растет инфляция.

Белстат опубликовал данные о располагаемых ресурсах населения страны по итогам трех кварталов. Они оцениваются на основании выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни. Ранее комитет опубликовал данные за третий квартал, а теперь выложил агрегированные сведения за январь-сентябрь.

По итогам трех кварталов 15,8% белорусов располагают ресурсами более 1000 рублей в месяц. При этом наибольшая доля жителей с такими ресурсами в Минске — 28,7%, а наименьшая — 9,9% в Могилевской области.

Располагаемые ресурсы – это денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за вычетом материальных затрат на их производство, и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Ресурсами более 500 рублей в январе-сентябре располагали 69,3% белорусов в среднем по стране. В Минске таких было 82%, а в Могилевской области — 57,4%.

Наиболее распространенным диапазоном ресурсов в январе-сентябре стал от 400 до 800 рублей. Такими ресурсами располагало 55% населения. При этом во всех областях долях людей, имеющих 400-800 рублей в месяц составляет 56-60%, лишь в Минске их 45,6%.

Группа с ресурсами от 500,1 до 600 рублей составила в январе-сентябре 16,1% населения, далее следует группа с ресурсами от 400,1 до 500 рублей — 14,8%, и группа с ресурсами от 600,1 до 700 рублей — 14%, ресурсами от 700,1 до 800 рублей располагали 10,1% населения.

Самых богатых, по статистике, в стране 4,4%. Это люди, которые располагают месячными ресурсами более 1 500 рублей. В Минске таких в январе-сентябре было 9,3%.

Самых бедных, по данным Белстата, 1,9%. Это жители страны, которые имеют в месяц менее 250 рублей ресурсов. Меньше бюджета прожиточного минимума ресурсы у 4,1%.

Малообеспеченными, по статистике, в январе-сентябре были 2,7% домашних хозяйств, при этом доля малообеспеченных среди домашних хозяйств с детьми до 18 лет достигла 6,9%.

Отметим, что инфляция в Беларуси стала рекордной в регионе. Покупательская способность рубля падает.

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