Япония одобрила таблетку для лечения COVID-19
- 25.12.2021, 9:45
- 1,624
Днем ранее этот препарат одобрили в США.
Япония одобрила применение таблеток молнупиравир от Merck & Co (MSD) при лечении COVID-19. Об этом сообщает Reuters.
Официальная рекомендация позволит заказать 200 тыс. доз. Ранее японское правительство согласилось выплатить MSD и ее партнеру Ridgeback Biotherapeutics около $1,2 млрд за 1,6 млн курсов молнупиравира.
Днем ранее этот препарат одобрили в США.
Однако Франция посчитала результаты исследований неудовлетворительными и отменила свой заказ на препарат.