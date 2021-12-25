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Япония одобрила таблетку для лечения COVID-19

  • 25.12.2021, 9:45
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Япония одобрила таблетку для лечения COVID-19

Днем ранее этот препарат одобрили в США.

Япония одобрила применение таблеток молнупиравир от Merck & Co (MSD) при лечении COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Официальная рекомендация позволит заказать 200 тыс. доз. Ранее японское правительство согласилось выплатить MSD и ее партнеру Ridgeback Biotherapeutics около $1,2 млрд за 1,6 млн курсов молнупиравира.

Днем ранее этот препарат одобрили в США.

Однако Франция посчитала результаты исследований неудовлетворительными и отменила свой заказ на препарат.

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