Ксендз Вячеслав Борок: Добро в этом мире побеждает 1 25.12.2021, 9:53

Фото: «Белсат»

Бог учит нас другой ментальности.

Накануне Рождества «Белсат» побеседовал с священником белорусов-католиков в Варшаве ксендзом Вячеславом Борком. Журналисты спросили у него, стоит ли вообще в такие черные для наших соотечественников времена отмечать праздник, какие подарки делать на Рождество белорусам и отпустил ли бы он грехи Александру Лукашенко, если бы тот вдруг захотел покаяться…

– Отец Вячеслав, представьте такую ситуацию: Христос родился, и он родился в Беларуси, сегодня…

– Видите, если бы Христос родился сегодня в Беларуси, если бы в планах спасения было так, то… мы об этом не узнали бы, потому что он родился бы за решеткой. Там, где пол полит хлоркой, там, где не было бы даже какого-то кота, который бы мог его обогреть. Христос родился бы на бетонном полу.

И повторяю: мы бы не узнали об этом. Потому что были бы заняты совсем другим: мы бы подписывали, собравшись вместе, большие соглашения за мир. А Христа пропустили бы…

«Диалог возможен только тогда, когда не отходим от правды»

Фото: «Белсат»

– Мы, наверное, дискутировали бы, стоит ли «перевернуть страницу» и садиться за стол переговоров с Лукашенко?

– Эта разгоревшаяся дискуссия очень непростая. Я с самого начала говорю о том, что должен быть диалог. Диалог и только диалог. Если мы говорим о возможности диалога и разговора – в этом нет ничего плохого. Но надо понимать, что диалог возможен только тогда, когда мы не отходим от правды. Не может быть так, что, мол, у нас диалог, а значит, забываем правду, ведь надо же как-то договориться. Тогда это будет преступлением.

И надо понимать также уровень своего собеседника. Его интеллектуальный уровень, его психологическое состояние, его состояние здоровья. Нужно уметь уйти на уровень собеседника. Если я буду как священник вести диалог с атеистом и буду говорить богословскими терминами – никогда с ним не договорюсь. Это, знаете, пустое. У нас разный уровень языка.

Если кто-то думает, что режим сегодня поймет какой-то другой язык, кроме того, который использует сам, то ошибается. А режим, говоря с народом, использует язык насилия.

И мы должны понимать, что, говоря с режимом, мы должны использовать их же язык – язык силы. И это не значит, что мы хотим кого-то уничтожить или кому-то отомстить – нет. То есть только то, что мы руководствуемся правдой и законом. И если диалог будет такой – в духе правды и закона, тогда – да, тогда– конечно.

А предложение «давайте перевернем страницу» – это будет путь в никуда. Потому что сколько страниц уже в Беларуси переворачивалось? И после каждой перевернутой не делалось определенных выводов – поэтому они повторялись. Как мы не рассчитались за репрессии 1930-х годов – так в XX веке репрессии повторились сегодня.

«Мы не можем оглядываться на дьявола»

– Так до праздника ли нам вообще сегодня? Стоит ли праздновать, пока люди в Беларуси страдают за тюремными стенами?

– В 2020 году я сам праздновал за решеткой (кс. Вячеслава Барка осудили 3 декабря на 10 суток – прим.). Когда вышел – было много радости! И в то время, год назад, полагаю, у всех нас было больше надежды, больше оптимизма и надежд. Но прожив год в этой безустанной войне, когда зло пытается убить в нас человека, мы ощущаем из-за той духовной борьбы, которую ведем, огромную усталость.

Я не говорю о безнадежности, не говорю о печали или отчаянии. Но усталость есть огромная. А когда есть усталость, тогда появляется и определенная апатия. Это нормальные психологические реакции у каждого из нас.

Однако если звучит вопрос, стоит ли в такой ситуации праздновать праздник, я скажу однозначно: стоит. Потому что празднуя рождение Божье, мы стремимся вырваться из этого жизненного водоворота, чтобы задержаться и задуматься о еще более важных вещах. Ведь когда празднуем рождение Божьего Сына, мы переживаем великую тайну нашей веры – осознаем, что Бог стал человеком. И эта тайна является для человека посланием: Бог хочет, чтобы человек понял смысл своей жизни. А смысл в том, что нам следует быть людьми.

И это не просто повторение слов: «Бог стал человеком», «нам следует быть людьми» – в этом есть смысл. Ведь праздник Рождества Божьего учит нас начинать думать по-божьему. То есть – задумываться над своими проблемами, как стать настоящим человеком, как победить зло. А ведь мы иногда думаем так: как бы нам не разгневать дьявола?.. Как бы это сделать так, чтобы не было хуже? И каждый, кто думает так, думает не по-Божьему. Он думает, как сатана.

Бог учит нас другой ментальности. Мы не можем оглядываться на дьявола и думать о нем, о том, как он действует в жизни. Мы должны думать о том, как действует Бог. И полностью свою жизнь Богу доверить. Этому и служит праздник Рождества Христова.

Ну и если рассуждать в таком измерении, то думаю, что любое духовное состояние, в том числе и состояние усталости, о которой мы вспоминали, оно способствует тому, чтобы думать о Рождестве Божьем и чтобы отмечать его. Ведь в этом мы находим выход из сложной жизненной ситуации.

Лукашенко жаждет покаяться?..

– А представьте себе такое чудо. Праздник, вы исповедуете в исповедальне, и вдруг к нему подходит… Александр Лукашенко. Отпустите ли ему грехи и какую епитимью назначите?

– Ситуация действительно фантастическая… Такими казусными ситуациями занимаются иногда богословы-новички, когда размышляют над тем, а может ли сатана покаяться. Он же, мол, Люцифер, ангел света – может ли он покаяться?..

Нет, сатана не может покаяться.

Знаете, каждый человек – всего лишь человек. Я не говорю, что нужно демонизировать людскую личность. Ни один человек, как бы отвратительно он себя ни вел, не может в своем зле приравниваться к уровню сатаны. Так может ли он покаяться? Теоретически – да. Пусть кается. Но здесь нет такого, что если покается этот – будет ему такая епитимья, а если тот – такая. Так оно не бывает. Покаяние – это прежде всего дар Божий, а не только свободная воля человека.

Фото: «Белсат»

Почему Бог оставил этого человека?.. Я не знаю. Наверное, сделал что-то не так. Почему этого покаяния нет? Не знаю. Будет ли оно – неизвестно… Знаю одно. Что если в Беларуси сегодня творится аж такое зло и в это зло втягиваются все абсолютно – общество, даже церковь и костел, – нам важно думать не о том, какую епитимью кто получит, если вдруг покается. Но обязаны думать, как должны возносить молитвы к Богу, чтобы Бог освободил каждого из нас из-под власти сатаны.

Ведь власть сатаны в Беларуси сегодня очевидна. Власть тьмы и зла.

Однако не надо преувеличивать и говорить: ну вот, если власть сатаны, то Богу там нет места. Нет. Бог способен делать огромные чудеса даже через одного человека. Но очень важно, чтобы, по крайней мере, этот один человек нашелся…

«Выбирать добро – без всяких компромиссов»

– Рождество воспринимаются как детский праздник. Стоит ли детям рассказывать правду о том, что в Беларуси царит власть тьмы и о том, по какой причине многие из нас вынуждены были покинуть родину? Или может лучше придумать для деток красивую сказку?

– Праздник Рождества Христова – это, конечно, детский праздник, но не в том смысле, что он для 5-летних, а в том, что все мы дети Божьи! Ведь благодаря рождению Божьему мы как никогда сильно осознаем, что мы дети Бога, ибо Христос дает нам право называть Бога своим отцом. И мы, как дети Божьи, должны учиться жить в истине с самого начала. Наша жизнь не будет счастливой и не будет иметь смысла, если будем создавать себе какие-то сказки, какие-то иллюзии и обманывать самих себя. Хватит! Мы уже наобманывались…

Я думаю, что на сказках хорошей жизни не построишь. И, празднуя Рождество Божье, мы все-таки должны детям рассказывать только правду, и исключительно – правду. Она может быть болезненна и тяжела до постижения. Это так. Но когда мы рассказываем полную правду, она переполнена добром. Потому что правда для христианина есть одна: Бог этот мир спасет. Правда, что добро в этом мире побеждает.

А потому и детям надо говорить: да, сегодня трудное время, сегодня люди отвернулись от Бога, отворачиваются от Бога представители власти, некоторые церковники также предают христианские принципы тогда, когда не защищают тех людей, которые сидят в тюрьмах. И эту правду не надо скрывать. Правда, как говорит Христос, освобождает нас.

И не надо бояться говорить, почему мы уехали. Также не нужно бояться размышлять о том, при каких условиях вернемся. Не надо бояться говорить о том, что нас может ожидать в будущем, ведь зло не сдается и показывает зубы. Но это абсолютно не значит, что добро не победит.

И детям нужно говорить, что зло можно победить, но только тогда, когда мы будем верными своей совести. И будем выбирать добро – без всяких компромиссов. И противостоять злу. И Христос учит нас, что тогда жизнь становится сказочной, неповторимой, невероятной. И невозможное становится возможным.

«Чтоб родился Христос – ты должен увидеть другого человека»

– Какие подарки лучше дарить белорусам на Рождество Христово?

– Для меня лучшим подарком было, если бы каждый из белорусов протянул мне руку, как и я могу протянуть руку каждому белорусу. А когда человек за решеткой, руку ему можно протянуть иным образом: надо писать письма! Мы не можем забыть тех людей, которые сегодня сидят за решеткой. Не можем забыть тех, которые вынуждены были расстаться со своими семьями, вынуждены были выехать из страны.

Как только забываем о них – никакого Рождества для нас не будет. Когда забываем о брате своем – тогда забываем о Боге.

Меня очень смущает иногда, что, к сожалению, некоторые великие лидеры наших конфессий, когда поздравляют с рождением Божьим, то эти поздравления звучат только в адрес сильных мира сего. А людей за решеткой, людей пострадавших обходят в своих речах, как в свое время фарисеи обходили прокаженных. И это не по-христиански. В такой ситуации Христос родиться не может. В сердцах таких людей Христос умирает.

Чтобы родился Христос, ты должен увидеть другого человека.

«Важно только одно – чтобы мы стали людьми!»

– Какими словами вы в этот праздничный день поздравите белорусов, наших читателей?

– Наша жизнь сегодня не совсем привлекательна. У многих – надломлена. Не сломлена, но – надломлена. Многие из нас пострадали. Все мы устали. Все мы жаждем спокойной нормальной жизни…

И я желаю всем – и уставшим, и разочарованным – одного: открыться своему предопределению, которое дал нам Бог. Ведь это он решил, когда нам родиться и прийти на этот мир. И это предопределение – быть человеком.

Так желаю во время Рождества становиться настоящими людьми, быть белорусом для белоруса, протянуть руку примирения и взаимопонимания.

Всем, кто сегодня за решеткой – как можно скорее выйти на свободу. Всем, кто в вынужденной эмиграции – вернуться домой. Всем, кто сегодня живет в разлуке со своими любимыми и семьями – как можно быстрее воссоединиться.

И верьте: это возможно! Важно только одно – чтобы мы стали людьми!

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