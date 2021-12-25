«Как Александр Матросов бросился на амбразуру» 8 25.12.2021, 10:11

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Что известно о директоре сельского дома культуры, который вместе бабушками встал на защиту 300-летних дубов.

Директора сельского дома культуры в агрогородке Охово Александра Демчука дважды судили за неповиновение требованию должностного лица (статья 24.3 КоАП) — 22 декабря он залез на дерево в попытке помешать коммунальникам срубать вековые дубы. Вчера решением суда стали 15 суток ареста, а итог сегодняшнего до сих пор неизвестен. Zerkalo.io поговорило с другом Александра, чтобы узнать, что он за человек и почему для него были так важны эти деревья.

Александру Демчуку 29 лет, совсем недавно у молодого человека был день рождения. Родился и вырос он в Охово. Дмитрий (имя изменено по просьбе собеседника) дружит с Александром достаточно давно — познакомились через общих знакомых и теперь видятся чуть ли не каждую неделю.

Говоря об Александре и его детстве, Дмитрий подмечает: учился в школе тот хорошо, писал стихи и выигрывал множество литературных конкурсов. Любимым предметом была история — и эта страсть осталась с Александром на всю жизнь.

— У него нет исторического образования, но он действительно историк в душе. Когда он пытается говорить что-то об этом, я стараюсь перевести тему (смеется). Я неплох в истории, но когда передо мной такой мастодонт в этом плане, я скромно ухожу.

После окончания школы Александр учился в Белорусской сельскохозяйственной академии, но не закончил ее. Потом какое-то время жил за границей в разных странах, сменил несколько работ, жил и работал в Пинске. В Дом культуры в Охово устроился практически случайно — пока был в поисках новой работы, приехал к родителям погостить, а тут в ДК освободилось место директора. Все это случилось в январе этого года, и с тех пор Дом культуры стал довольно популярным среди местных жителей местом.

— Он человек сам себе инициативный, культурный, у него есть лидерские качества, он здесь со всеми знаком. Если все это совместить, думаю, будет очевидно, почему он решил занять эту должность. Я приходил на какое-то мероприятие, и людей действительно было много для нашего района: больше 50. К тому же к нам приезжают и люди из соседних районов.

Мероприятия для местных жителей Александр организовывал регулярно: то день деревни, то масленица, дискотеки каждые выходные. «Не было, чтобы клуб был пустым», — отмечает Дмитрий. Да и в агрогородке молодого человека все знали и любили, считает его друг.

— Это открытый к общению человек, приятной внешности, он хорошо строит разговор. Это личность, которая притягивает к себе. Но при этом не нужно его героизировать: он все-таки простой парень, душа компании, юморной, умный, культурный и притягательный человек. Просто оказался в ситуации, когда несправедливость не дала ему стоять на месте. А вообще Саша — птица высокого полета, как он считает, и у него есть стремления в жизни.

В ситуации с деревьями Александр действительно не мог стоять в стороне. И причин на то было несколько, считает Дмитрий. Во-первых, это повышенное чувство справедливости.

— Для Саши любая несправедливость — это триггер. Он не любит, когда она присутствует. А поскольку несправедливость есть чуть ли не повсеместно, он естественно, бунтует. И, конечно, все это его разозлило. Ситуация выглядит дико, и я его понимаю.

К тому же, считает собеседник, Александра задевало нежелание местной администрации замечать мнение жителей Охово — под петицией против сруба дубов подписалось больше 230 человек. И вот борьба за то, чтобы мнение людей было услышано, и злость, что к ним и их действиям «отнеслись как к пыли», — все это, предполагает Дмитрий, стало причинами для его друга помешать уничтожению дубов. 22 декабря, пытаясь не дать их спилить, директор ДК даже залез на одно из деревьев.

Вторая причина более личная: Александр православный человек и более двадцати лет прислуживал местной церкви. Дубы росли недалеко от нее.

— Думаю, для него это место очень родное. И вся эта ситуация, получается, для него выглядела, как будто во двор, где он вырос, пришли и начали рвать «его» деревья.

Деревья действительно были очень важны для директора Дома культуры: об этом изданию Медиазона рассказала его мать, Елена Демчук:

— Он с четвертого класса мимо этих дубов ходил в церковь прислуживать. Для него очень дорогие эти деревья. Он столько стихов написал и про Беларусь, и про эти дубы.

66-летний уроженец Охово Николай Ильковец тоже описывает Демчука только положительно: «Как Александр Матросов бросился на амбразуру. Он даже в церкви помогал священнику, в общем, человек с активной жизненной позицией, очень достойный».

Напомним, 22 декабря к сельскому кладбищу в Охово приехали сотрудники коммунальных служб для вырубки 300-летних дубов. Рабочих у кладбищенской ограды встретили местные пенсионерки, возражавшие против вырубки деревьев; позже они встали рядом со стволами в знак протеста.

Вскоре к кладбищу прибыли сотрудники ОМОНа, а директор сельского клуба, «отчаявшийся спасти вековые деревья путем обращения в органы власти и научные учреждения, взобрался на одно из них». После этого Демчука задержали, ночь он провел в Пинском РОВД. 23 декабря Александра осудили на 15 суток по ст. 24.23 КоАП. В тот же день, рассказали Zerkalo.io местные жители, на кладбище спилили последний дуб.

История с деревьями на местном кладбище началась еще зимой прошлого года. Как сообщал «Зеленый портал», с просьбой убрать деревья к местным властям обратились жители, родственники которых похоронены на кладбище. В итоге 29 человек проголосовали за то, чтобы старые деревья, которые теоретически могут повредить могилы и надгробья, были спилены. Девять человек высказались против удаления вековых дубов, которые, по их мнению, представляют историческую ценность.

Пинский райисполком весной этого года ответил местным жителям, что работы по удалению дубов все же проводиться не будут, так как ботаники из института Купревича НАН РБ заинтересованы в обследовании этих деревьев.

Согласно экспертизе, которую провел местный лесхоз в начале осени, все деревья на кладбище — здоровые и сильные. А это означает, что никакой биологической потребности в том, чтобы их удалять, нет. Однако 22 декабря дубы начали пилить.

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