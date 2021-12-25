Лявон Вольский презентовал рождественскую сказку 25.12.2021, 10:21

В ней власти запретили Рождество, но все закончилось хорошо.

Музыкант Лявон Вольский презентовал новогоднюю сказку-подарок "Еще одно Рождественское Чудо". В ней свирепствует король и его королевская стража, главный город красят серо-зеленой краской, поют в этой стране только королевский гимн, а Рождество так вообще запрещено, пишет euroradio.fm.

Но силам зла противостоят волшебный музыкант, елочка и настоящее чудо. И все, естественно, как это бывает в сказках, заканчивается хорошо. Посмотрите и послушайте!

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