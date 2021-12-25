Врачи поделились рецептом домашнего средства от простуды

Врачи поделились рецептом домашнего средства от простуды1
- 25.12.2021, 10:24
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Какое средство можно сделать дома, чтобы почувствовать себя лучше?
Начинается похолодание и с ним сезон болезней. Какое средство можно сделать дома, чтобы избавиться от первых признаков простуды?
Попробуйте приготовить этот чудо напиток, если вы чувствуете недомогание и он действительно поможет вам почувствовать себя лучше, пишет cursorinfo.co.il.
Все дело в лечебных свойствах его состава.
Имбирь — все знают о том, что имбирь богат полезными веществами. Он имеет антиоксиданты и биологически активные соединения, которые эффективны в защите и борьбе простудой.
Также корица, ведь она имеет мощные противовирусные и антибактериальные свойства.
Если вы добавите эти ингредиенты в теплое молоко, которое само по себе успокаивает и согревает ваше тело, они еще больше усилят свой эффект.
Как приготовить лечебный напиток:
Вскипятить молоко
Добавить тертый имбирь
Добавить корицу
Прокипятить минуту
Процедить молоко и выпить.
Будьте здоровы и не болейте!