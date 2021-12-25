Вооруженные силы РФ объявили об отводе 10 тысяч военных от границы с Украиной

Вооруженные силы РФ объявили об отводе 10 тысяч военных от границы с Украиной43
- 25.12.2021, 10:40
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Москва заявила, что они «находились на учениях».
Южный военный округ – одна из четырех военно-административных единиц вооруженных сил России со штабом в Ростове-на-Дону – отводит 10 тыс. военных от границы с Украиной и из оккупированного Крыма.
Об этом говорится в заявлении округа, которое опубликовали на сайте минобороны РФ 25 декабря.
"В войсках ЮВО завершился этап боевого слаживания отделений, экипажей и расчетов в мотострелковых соединениях, воинских частях родов войск и специальных войск. Более 10 тысяч военнослужащих в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов", – сказано в сообщении.
Согласно релизу, эти военнослужащие в течение месяца на ротационной основе проходили "подготовку в полевых условиях" в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, в Ставропольском и Краснодарском крае, на Северном Кавказе и в оккупированных Крыму, Абхазии и Южной Осетии, а также на военных полигонах в Армении.