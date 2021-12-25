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Франция и Италия заявили о рекордном количестве заражений COVID-19

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  • 25.12.2021, 11:06
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Франция и Италия заявили о рекордном количестве заражений COVID-19

Доля нового штамма «Омикрон» составляет 20% от всего количества заболевших.

В пятницу, 24 декабря, Франция и Италия побили предыдущие рекорды по количеству случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает apostrophe.ua со ссылкой на агентство Reuters.

Во Франции зарегистрировано 94124 заразившихся коронавирусом за последние сутки, в то время как количество пациентов, госпитализированных с этой болезнью, достигло семимесячного максимума – почти 16 200. Доля нового штамма “Омикрон” составляет 20% от всего количества заболевших.

Число летальных случаев произошедших вследствие коронавируса, за 24 часа выросло на 167, в результате чего общее число смертей от этой болезни достигло 122 462 человека. Общее количество случаев инфицирования во Франции с начала пандемии составляет 8,98 миллиона, что является седьмым по величине показателем в мире.

Отмечается, что Франция планирует принять закон, который позволит посещать кинотеатры и бары только вакцинированным, в то время, как сейчас это могут делать обладатели отрицательного результата теста.

Италия сообщила о втором подряд рекордном ежедневном количестве заболевших коронавирусом. По данным Минздрава, новые случаи составили 50 599 против 44 595 днем ранее. При этом количество смертей от COVID-19 упало до 141 со 168 в четверг.

В стране зафиксировано 136 386 коронавирусных смертей, с момента вспышки инфекции в феврале 2020 года. Этот показатель является вторым по величине числом жертв в Европе после Великобритании и девятым по величине в мире. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 5,57 миллиона случаев заболевания.

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