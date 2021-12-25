Как прошла рождественская служба в белорусской глубинке 25.12.2021, 11:35

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Фото: onliner.by

Фоторепортаж.

Католики и протестанты празднуют один из главных праздников — Рождество. В храмах фиолетовые облачения Адвента меняются на белые. Клирос украшается рождественской елкой. Во время мессы вспоминаются ветхозаветные пророчества и события, а пастор выносит импровизированные ясли с фигуркой, изображающей младенца Иисуса. Праздничные службы прошли в более чем 340 местах, а журналисты onliner.by заглянули в деревню Красное, чтобы посмотреть, как проходит рождественская служба за МКАД.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

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