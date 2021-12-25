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В Британии на Рождество забастовали железнодорожники

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  • 25.12.2021, 11:42
В Британии на Рождество забастовали железнодорожники

Ряд поездов отменили.

Многим британцам, вероятно, придется перепланировать свои поездки в предрождественский день из-за забастовки профсоюза работников железной дороги, в связи с которой отменилась часть рейсов оператора CrossCountry.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

На более чем полдесятка марштуртов поезда на 24 января совсем отменили, в том числе по таким направлениям как Эдинбург-Абердин или Глазго-Эдинбург. Еще по ряду маршрутов поезда курсируют, но с большим интервалом.

В компании возмутились решением профсоюза бастовать именно в тот день, когда люди едут на праздники к своим семьям и не хотят излишнего стресса и неудобств.

В компании сразу предупредили, что ожидают похожей ситуации и в новогодний вечер 31 декабря, и посоветовали заблаговременно проверить, не отменили ли некоторые рейсы.

Как сообщалось, в предрождественские дни проблемы с путешествиями возникли также у сотен авиапутешественников – из-за больничных своих работников массово отменили авиарейсы SAS и Lufthansa.

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