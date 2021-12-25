Белорус дважды заплатил по три тысячи долларов за поездку в Египет 9 25.12.2021, 11:47

4,950

Как стала возможной такая ситуация и реально ли ее избежать?

Этой осенью Сергей решил, что перед Новым годом было бы неплохо выбраться с семьей в Египет. Витеблянин заранее выбрал тур в проверенном агентстве, внес предоплату, а потом случайно узнал, что его декабрьская поездка под большим вопросом. Телефоны турфирмы «Позитив Трэвел плюс» оказались заблокированы, двери офиса закрыты, а деньги туроператору, как выяснилось, никто не перечислял. Семье пришлось оплатить еще один тур, чтобы не остаться без отпуска. Onliner.by рассказывает, как стала возможной такая ситуация и реально ли ее избежать.

Турагентство, в которое обратился Сергей, на рынке уже более 10 лет. Отзывы на него были хорошими, поэтому мужчина без каких-либо сомнений забронировал тур. Договор заключал с директором Еленой Фоминой в начале октября, внес аванс на сумму 803 рубля.

— Спустя 2 недели мы должны были оплатить вторую часть суммы. Я позвонил в агентство, трубку взял супруг директора Вадим Фомин и сообщил нам, что его жены больше нет, она умерла от ковида. Естественно, мы не стали в такой ситуации выяснять подробности. Вторую часть путевки оплачивать не спешили, но в тот момент как раз Россия объявила большие каникулы, и наш тур существенно подорожал. Фомин сказал нам, что он тоже является сотрудником «Позитив Трэвел», и мы решили, что полетим, все-таки отпуск уже был запланирован. Приехали в офис, Фомин расписался в договоре, нам сказали, что заявка подтверждена туроператором «Тез Тур».

Сергей заплатил за предстоящий отпуск еще 7019 белорусских рублей и стал спокойно ждать декабря. В общей сложности тур обошелся ему в сумму около $3095 по актуальному на сегодня курсу.

— Мы договорились о том, что за 2 недели до вылета Фомин нам позвонит и даст более подробную информацию. А потом меня что-то перещелкнуло, и в конце ноября я решил: дай-ка я позвоню пораньше. Набрал по телефонам, оказалось, что они заблокированы. Поехал в само агентство: там двери закрыты, мебель вывезена. На форумах увидел, что уже есть отзывы обманутых туристов. Поехал в милицию писать заявление, там уже минимум 10 обращений было на тот момент.

Судя по отзывам на vitebsk.biz, пострадала не только семья Сергея. Последний положительный отклик на сайте размещен в начале октября, а следом идет череда историй о том, как люди заплатили деньги за отпуск и оказались в крайне щекотливых ситуациях. Обратите внимание: возмущенные туристы пишут про агентство «Позитив Трэвел», а договоры оформлены с «Позитив Трэвел плюс». Нам тоже казалось, что это одна и та же турфирма, пока мы не получили ответ из милиции (но об этом чуть позже).

«17 ноября была произведена 100-процентная оплата тура в «Позитив Трэвел» с вылетом 23 ноября. Фомин В. В. после оплаты не выходил на связь, а за день до вылета 22 ноября позвонил и сообщил, что каким-то таинственным образом оплата за наш тур была произведена ошибочно не тому оператору, попросил произвести оплату еще раз, а те деньги якобы в конце недели вернут, и он рассчитается с нами. Мы на эту авантюру не пошли, посоветовали ему самому решать эту проблему. Через пару часов он сообщил, что все решил, и мы можем ехать в аэропорт. <…> С волнением мы поехали в Минск. Просидели в аэропорту в томительном ожидании, а перед самой регистрацией нам сообщили, что случилось страшное: билетов ему не продали и наш вылет не осуществится. Наше состояние описать невозможно. Шок! Отдых не состоялся, деньги не возвращены, Фомин пропал, телефоны недоступны, офис пустой. Написана претензия в турфирму и заявление о мошенничестве в РОВД».

«30 октября я должна была лететь в Египет с „Позитив Трэвел“ (Витебск, ТЦ „Мега“). Тур оплатила полностью согласно договору за месяц. Однако в день вылета мне пришлось доплатить еще 75% стоимости, чтобы вообще куда-то улететь. Потому что по какой-то причине деньги до туроператора от агентства так и не дошли. Их мне, кстати, до сих пор (на 25.11.2021) никто так и не вернул, и внятно ответить, куда в таком случае ушла моя оплата, тоже никто не может».

«У нас такая же ситуация: в октябре 2021 года заплатили за тур на месяц раньше, но никуда не улетели. Туроператору денежные средства переведены не были! Фомин В. В. в течение нескольких дней все же нам вернул всю сумму, но отпуск все равно испорчен, так как времени бронироваться на что-то новое уже не было».

«Наша семья заплатила два раза за отдых, который планировали и оплатили заранее. Мы улетели, выкупив свой тур за несколько часов до вылета, но Вадим обещал вернуть потраченные деньги на карту. 24 ноября 2021 года перестал выходить на связь! По приезде тоже напишем заявление в РОВД».

Сергей попытался спасти поездку с помощью туроператора. Но выяснилось, что деньги в «Тез Тур» никто не перечислял.

— Я обратился напрямую к туроператору, когда узнал, что их агентство-партнер не работает. Мне порекомендовали написать на почту, выслать данные по договору. На следующий день позвонили и сказали, что такая бронь оформлена не была, предоплаты ни первой, ни второй тоже не поступало.

Витеблянин не предъявлял материальных претензий в отношении «Тез Тура», но попросил предложить вариант по поездке на те же даты без дополнительной наценки, учитывая сложившиеся обстоятельства. В компании пошли навстречу и сделали скидку на тур в размере $170, а также предоставили индивидуальный трансфер из аэропорта до отеля.

С учетом скидки за второй тур Сергей заплатил $2777. Получается, что отдых в Хургаде этой зимой белорусу обошелся почти в $6 тысяч.

— Пришлось поехать в отель чуть похуже, что меня расстраивает, сместились даты. Но мы все равно решили лететь — я же не могу рассказать детям, что у меня такая ситуация. Самое печальное, что на сегодняшний день нет никакого функционала, с помощью которого можно посмотреть, действует ли бронь. Я ведь звонил в «Тез Тур», чтобы проверить информацию по туру, но мне сказали обращаться напрямую к агентству-партнеру. А в турагентстве нам могут показать просто какой-нибудь скриншот с компьютера в подтверждение и все. Обладая навыками работы в браузере, легко можно «сделать» какую угодно бронь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».