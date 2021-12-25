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Селедка под шубой в хлебе стал новым трендом

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  • 25.12.2021, 12:11
  • 7,068
Селедка под шубой в хлебе стал новым трендом

Как приготовить необычное блюдо.

Салат под названием "Сельдь под шубой" набрал новую популярность в сети. Однако на этот раз речь идет не о каноническом, ведь к рецепту добавляют буханку черного хлеба.

Новини.LIVE рассказывает, что такое селедка под шубой в хлебе и как его готовить.

Селедка под шубой в хлебе

Для приготовления этого блюда понадобятся классические элементы: отварная свекла, морковь, картофель, нарезанный лук и филе сельди без косточек. Также необходимо подготовить свежую буханку бородинского хлеба, из которого надо вынуть мякиш и оставить 1,5 см корочки.

На дно нужно выложить селедку с луком, после чего смазать майонезом. То же самое повторяется с морковью, картофелем и свеклой. Схема напоминает классическое приготовление, но в так называемой "хлебной коробочке".

Стоит отметить, что хранится такой салат значительно меньше обычного. Поэтому лучше все приготовить его перед употреблением.

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