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Цугцванг для Лукашенко

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  • Telegram-канал «Минская Семибоярщина»
  • 25.12.2021, 12:21
  • 16,404
Цугцванг для Лукашенко

В «заклинания» никто больше не поверит.

Во всей этой политической чехарде чуть не упустили весьма характерную вещь. Много пишут и говорят об отсутствии легитимности у Лукашенко. Это безусловно важный политический показатель. Но только для нормальных людей. Для него самого, похоже, эта легитимность совершенно фиолетова. Он совершенно не собирается кому-либо и что-либо доказывать. Гражданам Беларуси — в первую очередь.

Подтверждением сего является в том числе полный игнор обязательного ежегодного отчета главы государства перед народом. Статья 84 Конституции предусматривает это жестко и недвусмысленно. Последний раз Лукашенко выступал с посланием 4 августа 2020 года, накануне выборов. Но и в тот период. Пока еще не окончательно очевидной определенности белорусских избирателей он всеми правдами и неправдами трусливо оттягивал и увиливал от отчета.

Полтора года позади. Сегодня снова требования Конституции никто выполнять и не думает. Нечего сказать или просто наплевать на Основной Закон? Видимо и то и другое. Это важно и показательно. Итоги подводить «больно», а внятной публичной стратегии на будущее у Лукашенко просто нет. В «заклинания» никто больше не поверит. О своих совсем не радужных перспективах задумываться ему просто страшно. Одним словом — цугцванг.

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