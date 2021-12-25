закрыть
25 декабря 2021, суббота, 14:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польский адвокат подал иск против Лукашенко по обвинению в геноциде

9
  • 25.12.2021, 12:36
  • 11,226
Польский адвокат подал иск против Лукашенко по обвинению в геноциде

Томаш Вильский заявил, что может довести дело до Гааги.

Польский адвокат Томаш Вилинский подал иск против Лукашенко по обвинению в геноциде белорусской оппозиции и мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Об этом пишет польское издание INTERIA.

Адвокат пояснил, что статья 113 Уголовного кодекса Польши позволяет начать уголовное расследование в отношении иностранцев, находящихся за границей, если речь идет о правонарушениях, совершенных в непосредственной близости от польских границ.

Иск подан и по другим обвинениям, например, в преступлениях против человечности, государственном терроризме и дискриминации. Документы уже получили в Национальной прокуратуре Варшавы. По словам Вилинского, он также привел доказательства о совершении убийств по заказу режима Лукашенко. В дальнейшем адвокат пригрозил обратиться в Международный суд Гааги: по его словам, работа над новым иском уже началась.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Время доброты
Время доброты Ирина Халип
Хор товарища Швондера
Хор товарища Швондера Владимир Халип
Есть договор
Есть договор Андрей Санников
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко?
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко? Леонид Невзлин