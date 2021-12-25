Польский адвокат подал иск против Лукашенко по обвинению в геноциде 9 25.12.2021, 12:36

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Томаш Вильский заявил, что может довести дело до Гааги.

Польский адвокат Томаш Вилинский подал иск против Лукашенко по обвинению в геноциде белорусской оппозиции и мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Об этом пишет польское издание INTERIA.

Адвокат пояснил, что статья 113 Уголовного кодекса Польши позволяет начать уголовное расследование в отношении иностранцев, находящихся за границей, если речь идет о правонарушениях, совершенных в непосредственной близости от польских границ.

Иск подан и по другим обвинениям, например, в преступлениях против человечности, государственном терроризме и дискриминации. Документы уже получили в Национальной прокуратуре Варшавы. По словам Вилинского, он также привел доказательства о совершении убийств по заказу режима Лукашенко. В дальнейшем адвокат пригрозил обратиться в Международный суд Гааги: по его словам, работа над новым иском уже началась.

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