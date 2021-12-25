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Путин должен выплатить дань с 1169 года и покрасить мавзолей в украинские цвета

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  • Юрий Луценко, «Фейсбук»
  • 25.12.2021, 12:38
  • 14,944
Путин должен выплатить дань с 1169 года и покрасить мавзолей в украинские цвета

Глава Кремля попал под влияние антикиевских сил.

Проект заявления украинского и китайского генштабов.

Признавая свою историческую ответственность за создание того, что сейчас называется РФ, мы заявляем:

1. Россия получила свои европейские территории от киевских князей. И пока в Москве правили "наши" Хрущев и Брежнев, мы с пониманием относились к проблемам младшей сестры Расеюшки.

Но теперь Путин попал под влияние антикиевских сил и должен отдать украденную Вышгородскую икону Богоматери (которую они называют Владимирской), выплатить с процентами дань с 1169 года и покрасить мавзолей в национальные украинские цвета.

Иначе – придется отдавать исконно украинские территории от Смоленска по Волгу.

2. Свои азиатские территории Россия получила от монгольских ханов. И пока в Кремле сидели Сталин и Ельцин, Пекин с пониманием относился к эксплуатации недр Сибири и Урала для закупки продовольствия и мыла "Махарани".

Но ненасытность Путина, упорно желающего перекачать исконно ордынский газ в Европу, требует решительных изменений. Тюбетейку сестры хана, которую в Кремле называют шапкой Мономаха, – отдать, земли от Волги на восток – вернуть в соответствующие улусы.

3. По настояниям Меркель, и Украина, и Китай соглашаются оставить за Путиным Таймыр, где он может восстановить бараки ГУЛАГа и учить украинский и китайский языки.

Юрий Луценко, «Фейсбук»

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