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Глава СНБО призвал Запад предоставить больше военной помощи Киеву

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  • 25.12.2021, 13:01
  • 1,492
Глава СНБО призвал Запад предоставить больше военной помощи Киеву

Вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года.

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал страны Запада предоставить Украине больше военной помощи и ввести превентивные санкции против России.

В интервью AFP Данилов заявил, что обеспечение Украины оборонительным оружием — это «вопрос номер один».

«Когда наша страна будет разрушена, против кого вы собираетесь вводить санкции?», — добавил он.

Комментируя опубликованные Россией предложения по гарантиям безопасности к США и НАТО, Данилов призвал Запад не принимать никаких решений в отношении Украины без ведома Киева.

По его словам, каким бы ни был исход этих переговоров, «он не будет работать, если его не примут украинцы».

Россия с конца октября стягивает войска к украинским границам. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, по состоянию на 3 декабря численность российских войск возле границ Украины и на временно оккупированных территориях составляла более 94 тысяч солдат и офицеров.

Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года, к этому будут привлечены до 175 тыс. военнослужащих РФ.

Ранее Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки военно-разведывательной компании Janes писало, что Российская Федерация продолжает наращивать силы на границе с Украиной и стягивает военную технику. Москва с ноября перебросила в приграничные районы Украины «танки, артиллерию и системы».

Российские СМИ сообщили, что Южный военный округ, дислоцирующийся в Ростове-на-Дону, возвращает 10 тысяч военных в места постоянной дислокации.

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