Какие изменения ожидают белорусов с 1 января? 25.12.2021, 13:45

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Новшества по пенсиям и зарплатам, подорожание ЖКУ, рост налогов, ужесточение по семейному капиталу.

С 1 января белорусов ожидает немало изменений, которые могут сказаться на толщине кошельков. С начала года повысят пенсионный возраст и страховой стаж, а также введут изменения для многодетных. С 1 января подорожают жилищно-коммунальные услуги и некоторые тарифы «Белтелекома», вырастет минимальная зарплата, а также базовый оклад, от размера которого зависят зарплаты бюджетников. Zerkalo.io составило список январских изменений.

Пенсионные новшества

На 2022 год запланировано очередное повышение пенсионного возраста, которое началось в 2017 году. Со следующего года этот показатель составит 63 года для мужчин и 58 — для женщин.

В этом году пенсионный возраст для мужчин составит 62 года и 6 месяцев, для женщин — 57 лет и 6 месяцев.

С 1 января также повысят минимальный страховой стаж, который необходим для получения трудовой пенсии. В него входит только то время, когда вы работали и работодатель платил за вас страховые взносы в Фонд соцзащиты. В нынешнем году минимальный страховой стаж составляет 18 лет, с 1 января 2022 года он вырастет на полгода — до 18,5 года.

С 2022 года будут по-новому рассчитывать пенсии. Период, за который берут зарплату для расчета этих выплат, поднимут на один год — до 28 лет подряд стажа работы.

Подорожает коммуналка

В 2022 году подорожают жилищно-коммунальные услуги. Тарифы на ЖКУ поднимут с 1 января на 11,1 рубля (в эквиваленте 3,92 доллара) на все услуги, кроме отопления. А с 1 июня на 3,04 рубля (в эквиваленте 1,08 доллара) повысят тарифы на тепловую и электрическую энергию, газ природный и сжиженный, который используют для отопления.

Для типовой двухкомнатной квартиры с тремя проживающими платежка, как планируют чиновники, должна подорожать в пределах 5 долларов. Но в квартирах разной площади рост может отличаться, в том числе из-за объема потребления.

Вырастут зарплаты бюджетников, «минималка» и базовая величина

С 1 января увеличится минимальная зарплата, она составит 457 рублей. Сейчас минимальная зарплата составляет 418 рублей 14 копеек. Ее пересматривают раз в год — с 1 января. Но за сентябрь и октябрь этот показатель проиндексировали из-за высокой инфляции.

С начала года также увеличат также базовую ставку — до 207 рублей (сейчас — 198 рублей). От размера базовой ставки зависят зарплаты работников бюджетных организаций и других организаций, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

Базовую величину планируют также повысить — до 31 рублей (сейчас — 29 рублей). Вслед за ее ростом изменятся суммы штрафов, пособий и некоторых других выплат и платежей.

Чиновники хотят ввести налоговые изменения

В 2022 году в Беларуси хотят ввести изменения по налогам. Депутаты и сенаторы уже утвердили новшества, теперь их должны предоставить на подпись Александру Лукашенко. Среди новшеств, которые хотят принять, — начать взимать налог за первую квартиру, поднять сбор для владельцев агроусадеб и ремесленников, а также сократить для ИП список видов деятельности, которые облагаются единым налогом.

Чиновники вернулись к идее обложить подоходным налогом тех, кто продает овощи, мясо и мед со своего приусадебного участка, а также сдает грибы, ягоды и лекарственные растения (но взимать этот сбор хотят не со всех).

Чиновники ужесточили получение семейного капитала и ввели новую причину для отказа в этих деньгах

Власти вводят ограничения по семейному капиталу, который назначают многодетным. Так, с 1 января 2022 года семейный капитал не будут назначать при усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей. «Поскольку семейный капитал, как государственная поддержка, предусмотрен при усыновлении (удочерении) детей-сирот», — уточняют в Минтруда. Сейчас усыновители также могут получать такой капитал.

Что касается досрочного использования семейного капитала, то со следующего года введут дополнения в список документов, которые семьи предоставляют чиновникам, чтобы воспользоваться этими деньгами раньше, чем ребенку исполнится 18 лет. Какие конкретно новшества введут, в Минтруда не сообщают.

Также чиновники с 1 января 2022 года вводят регулирующие нормы для семей, которые намерены использовать капитал на улучшение жилищных условий.

Подорожают некоторые услуги «Белтелекома»

«Белтелеком» с 1 января повысит тарифы на услуги доступа в сеть Интернет. Рост составит в среднем 4%. Также вырастет стоимость международных телефонных звонков.

Могут подорожать сигареты и алкоголь

С 1 января должны измениться цены на некоторые марки сигарет. Однако производители и импортеры пока не озвучили, как конкретно поменяется их стоимость. Напомним, чиновники хотят поднять отдельные ставки налогов опережающими темпами. Так, намерены повысить ставки акцизов на 15% на сигареты всех ценовых групп. При этом сигареты с фильтром хотят разбить на две группы по ставкам акциз вместо нынешних трех. Заметнее всего должны подорожать сигареты средней ценовой категории из-за объединения ее с третьей группой.

Напомним, в странах ЕАЭС — Беларуси, России, Казахстане, Кыргызстане и Армении — собираются с 2024 года уравнять акцизы на сигареты.

На алкоголь чиновники также хотят поднять ставки акцизов в 2022 году, из-за чего могут вырасти розничные цены. Это хотят сделать в том числе на игристые вина и шампанское.

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