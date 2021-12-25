Колосс на глиняных ногах продолжает отгрызать себе конечности Telegram-канал «Ник и Майк»

25.12.2021, 14:11

3,880

Работа на внутреннем поле принесет долгожданное освобождение в наступающем году.

Прежде чем перейти к этому посту, прочитайте интервью с ксендзом Барком. Мощный духоподъемный текст, который очень доходчиво объясняет, что некоторые страницы не переворачиваются. Наш квартет, в котором царит истинный межконфессиональный мир, готов подписаться под каждым словом.

Наш прогноз на следующий год обещают в ближайшее время выдать коллеги, так что не будем опережать события. В 2022 году мы не победили. Но и нас не победили.

Международная повестка выиграна в чистую. Попытки прорвать блокаду известными хунте методами - заложниками, шантажом, контрабандой и разбоем потерпели крах. Остатки человеческого смыты акцией с мигрантами и отказом принять вакцины для своих граждан. Список статей, по которым можно преследовать без срока давности как в Беларуси, так и за рубежом внушительный.

Из-за невостребованности министерство очень странных дел вот уже второй раз сокращает персонал посольств в цивилизованных странах. Полная безвекторность, где из друзей у синепалого осталась только Россия. Но, смеем утверждать, в текущем формате такая дружба скоро закончится.

Из выходов осталась российско-украинская война или глубочайшая интеграция. И эти обе самые оптимистичные для хунты перспективы тоже не несут ничего хорошего.

Внутренняя повестка гораздо более сложная вещь. Система методично уничтожала очаги сопротивления и пыталась «дисциплинировать» самый многочисленный второй барак. Штрафы, аресты, увольнения. Атмосфера страха и беспомощности. Наверное, так в понимании хунты должен выглядеть год народного единства, о котором уже все позабыли.

Отсутствие многочисленных акций протеста, не привело к ослаблению репрессий и сокращению количества политических заключенных. Наоборот. В параноидальном бреду, который заставляет видеть врагов под каждым кустом, хунта только раскручивает свой кровавый маховик подавления. Только вот она начала планомерно уничтожать сама себя, осознав, что заговор 97 процентов - это не фигура речи, а реальность.

А кроме того, логика истории в том, что чтобы замести следы пора переходить к этапу уничтожения свидетелей внутри самой системы.

Страх и уныние не дают возможности формировать повестку созидания. Осталось только разрушение под видом тщетных попыток «сохранить то, что есть». Колосс на глиняных ногах продолжает отгрызать себе конечности.

И именно работа на внутреннем поле принесет долгожданное освобождение в наступающем году.

С Рождеством и наступающим Новым годом, дорогие белорусы!

Телеграм-канал «Ник и Майк»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».