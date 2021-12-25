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На пляже Минского моря нашли тело погибшей 40-летней женщины

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  • 25.12.2021, 14:32
  • 2,796
На пляже Минского моря нашли тело погибшей 40-летней женщины

Возможно — это самоподжог.

Сообщение о погибшей женщине в районе пляжа №4 Заславского водохранилища поступило спасателям днем 23 декабря. На женщине была обгоревшая одежда, на теле — следы ожогов. Ей было 40 лет.

Пляж №4 на Заславском водохранилище находится со стороны агрогородка Ждановичи, недалеко от деревни Заречье-1 и автодороги Жданович — Семков Городок.

Пресс-офицер Минского районного отдела внутренних дел Юлия Шакун рассказала mlyn.by:

- Обстоятельства происшествия устанавливаются. По предварительным данным, жачнына жила в Минске. Рядом с телом нашли канистру из-под горючей жидкости. Оперативники выясняют, что это была за жидкость, и откуда она могла появиться. По одной из версий, женщина могла сама облиться бензином или соляркой и поджечь себя. Но это пока всего лишь версия.

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