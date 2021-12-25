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Адвокат Максим Знак прочитал за решеткой 314 книг

  • 25.12.2021, 14:44
Адвокат Максим Знак прочитал за решеткой 314 книг
ото: tut.by

По одной книжке за полтора дня.

Максим Знак прочитал за решеткой 314 книг — по одной книжке за полтора дня. Про это политзаключенный рассказал в письме своему брату Александру. Об этом последний рассказал в «Фейсбуке».

«Кстати, мне до сих пор часто пишут – почитай то, почитай это. Я бы рад, но я ведь играю в морской бой с библиотекой. Читать могу лишь те книги, которые тут есть, и не заняты еще. А какие тут есть я не знаю пока не подам заявку», — пишет Максим.

На заседании 24 декабря Верховный суд оставил в силе приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку — активистам штаба Виктора Бабарико.

В сентябре 2021-го Колесникова была осуждена на 11 лет лишения свободы, Знак — на 10 лет.

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