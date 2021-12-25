Скандальный экс-канцлер Австрии Курц уедет работать в США 2 25.12.2021, 14:54

2,928

Себастьян Курц

Он подписал контракт с одной из частных фирм.

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц в конце января поедет работать на частную компанию в США. Об этом со ссылкой на источники в его ближайшем окружении сообщило в субботу издание Österreich, пишет ТАСС.

По данным газеты, Курц подписал рабочий контракт с одной из частных фирм еще перед католическим Рождеством. Экс-глава австрийского правительства будет работать в сфере инвестиций. Его будущий годовой доход оценивается в €500 тыс., пишет издание. Название компании не уточняется.

Большую часть времени он с семьей будет проводить в США, приезжая иногда в Австрию.

2 декабря Курц объявил об уходе из политики. В октябре он покинул пост канцлера из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».