закрыть
25 декабря 2021, суббота, 16:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В некоторых районах Беларуси на завтра объявлен оранжевый уровень опасности

1
  • 25.12.2021, 15:05
  • 4,626
В некоторых районах Беларуси на завтра объявлен оранжевый уровень опасности

Какая погода ждет белорусов в выходные?

По северо-востоку Беларуси из-за сильного ветра на 26 декабря объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ветер юго-западный, западный. По северо-востоку порывы могут быть до 15-20 м/с. На остальной части до 5-10 м/с, местами до 14 м/с.

Завтра будет облачно с прояснениями. Небольшой кратковременный снег пройдет во многих районах страны. Возможна слабая метель. В некоторых местах на дорогах может быть гололедица.

Температура воздуха ночью составит 5 -10 градусов мороза, при прояснениях опустится до -11 — -13 градусов. Днем будет -2 — -7.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Время доброты
Время доброты Ирина Халип
Хор товарища Швондера
Хор товарища Швондера Владимир Халип
Есть договор
Есть договор Андрей Санников
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко?
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко? Леонид Невзлин