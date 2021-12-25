В некоторых районах Беларуси на завтра объявлен оранжевый уровень опасности 1 25.12.2021, 15:05

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Какая погода ждет белорусов в выходные?

По северо-востоку Беларуси из-за сильного ветра на 26 декабря объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ветер юго-западный, западный. По северо-востоку порывы могут быть до 15-20 м/с. На остальной части до 5-10 м/с, местами до 14 м/с.

Завтра будет облачно с прояснениями. Небольшой кратковременный снег пройдет во многих районах страны. Возможна слабая метель. В некоторых местах на дорогах может быть гололедица.

Температура воздуха ночью составит 5 -10 градусов мороза, при прояснениях опустится до -11 — -13 градусов. Днем будет -2 — -7.

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