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Ученые узнали, как убить коронавирус за две секунды

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  • 25.12.2021, 15:12
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Ученые узнали, как убить коронавирус за две секунды

Другие методы, которые сейчас используются для дезинфекции, занимают несколько минут.

Особый вид радиации, известный как миллиметровые волны, может убить 99% коронавирусов и полиовирусов с поверхностей в течение двух секунд.

Об этом заявили ученые из Университета Ариэль (Израиль), пишет cursorinfo.co.il со ссылкой на The Jerusalem Post.

«Наша лаборатория сосредоточена на источниках электромагнитного излучения», – говорит профессор Моше Эйнат с кафедры электротехники и соавтор исследования, недавно опубликованного в журнале Environmental Chemistry Letters.

«Этот вид излучения работает в режиме миллиметровых волн, а это означает, что они имеют длину волны около трех миллиметров. Для сравнения, излучение от мобильного телефона имеет длину волны около 30 сантиметров, а от микроволновки — около 12 сантиметров», — пояснил он.

Сейчас эта технология не может быть направлена на вирус в организме человека, «но она может быть очень полезна для помещений, оборудования и любых поверхностей, которые должны быть очищены от вируса и коронавируса», — считает Эйнат.

В исследованиях также участвует молекулярный биолог Габи Герлиц.

По словам Гарлица, большое преимущество миллиметровых волн состоит в том, что они могут очень быстро дезинфицировать поверхность.

«Другие методы, которые сейчас используются для этой цели, как ультрафиолетовое излучение, занимают минуты, а иногда даже целый час, и, кроме того, они могут быть токсичными для людей, что делает процесс дезинфекции очень непрактичным», — сказал он.

«Тогда как с помощью нашей техники мы уничтожили почти 99,9% вируса за две секунды», — подчеркнул Гарлиц.

При этом такое излучение очень мягко действует по отношению к поверхностям, не нагрев их и не воздействуя на них, поэтому его можно использовать на деликатных поверхностях, таких как электронное оборудование.

Ученые также попробовали ту же технологию с полиовирусом и получили схожие результаты.

«Мы хотели доказать, что метод работает с вирусами в целом», – сказал Гарлиц.

На будущее исследователи сосредоточены на применении данной техники для дезинфекции воды.

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