Экс-депутат Госдумы РФ рассказал о психическом состоянии Путина 6 25.12.2021, 15:16

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Президент России оторван от реальности и выпал из контекста событий.

От российского президента Владимира Путина сегодня можно ожидать всего, поскольку он построил иллюзорный мир, в котором все хорошо.

Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков, комментируя недавнюю итоговую пресс-конференцию главы Кремля.

"Он живет в иллюзорном мире, который сам себе создал. В этом иллюзорном мире в России все хорошо: она победила COVID-19, она первая по экономике, у нас уже коллективный иммунитет. И война, вообще-то - не наша инициатива, нас туда втягивают, а мы вынуждены защищаться", - говорит он.

Путин, по мнению Гудкова, перестал ориентироваться в реальном мире.

"Он живет в этой парадигме абсолютно реально. Он настолько оторван от реальности, так выпал из контекста событий, которые реально происходят в мире, что от него можно ожидать всего, чего угодно", - говорит Гудков.

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