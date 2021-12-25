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Виктор Бабарико: Чудо приходит к чудесным людям

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  • 25.12.2021, 15:55
  • 2,692
Виктор Бабарико: Чудо приходит к чудесным людям

А таких среди белорусов — большинство!

Политзаключенный и экс-кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико передал из тюрьмы новогоднее обращение к белорусам:

— Мне очень хотелось, чтобы пришли наконец-то в нашу страну, в наши семьи и наши души времена, когда ты бы слышал в новогодних поздравлениях фразы типа: уходящий год был замечательный, но новый будет еще лучше. Ведь мы этого достойны! Мы вели себя очень хорошо в уходящем году, и Дед Мороз поощряет наше движение к доброму и светлому. Чудо приходит к чудесным людям. А таких среди белорусов — большинство!

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