Из магазинов Гродно исчезло пакетированное молоко 1 25.12.2021, 16:06

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Почему?

Популярное в Гродно пакетированное молоко, произведенное в СПК «Прогресс-Вертелишки», исчезло с прилавков местных магазинов.

Чтобы выяснить, куда подевался известный продукт, «Вечерний Гродно» позвонил в известное СПК в Вертелишках.

Как отметили в сельхозкооперативе, их молоко жирностью 3,7 % действительно не поставляется в торговые сети. Причина — замена оборудования в цеху, где непосредственно разливается молоко. Речь идет о машине, которая наносит на упаковку всю необходимую маркировку и выходную информацию. Стоит такое оборудование около 50 тысяч долларов, и сейчас СПК занимается вопросом закупки такого аппарата.

— В первом квартале 2022 года вопрос закупки необходимого оборудования будет решен, и молоко вернется в продажу, — рассказал первый заместитель председателя, главный инженер СПК «Прогресс-Вертелишки» Вячеслав Адаменя.

Но так ли это.

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