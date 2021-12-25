Из магазинов Гродно исчезло пакетированное молоко

Из магазинов Гродно исчезло пакетированное молоко1
- 25.12.2021, 16:06
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Почему?
Популярное в Гродно пакетированное молоко, произведенное в СПК «Прогресс-Вертелишки», исчезло с прилавков местных магазинов.
Чтобы выяснить, куда подевался известный продукт, «Вечерний Гродно» позвонил в известное СПК в Вертелишках.
Как отметили в сельхозкооперативе, их молоко жирностью 3,7 % действительно не поставляется в торговые сети. Причина — замена оборудования в цеху, где непосредственно разливается молоко. Речь идет о машине, которая наносит на упаковку всю необходимую маркировку и выходную информацию. Стоит такое оборудование около 50 тысяч долларов, и сейчас СПК занимается вопросом закупки такого аппарата.
— В первом квартале 2022 года вопрос закупки необходимого оборудования будет решен, и молоко вернется в продажу, — рассказал первый заместитель председателя, главный инженер СПК «Прогресс-Вертелишки» Вячеслав Адаменя.
Но так ли это.