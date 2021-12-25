Сколько дней празднуют Рождество в разных странах мира 25.12.2021, 16:11

В странах Балтии Рождество официально отмечается три дня.

Беларусь - одно из немногих государств, где Рождество официально отмечается два дня. Речь идет о госпраздниках - 25 декабря и 7 января, пишет thinktanks.by.

Оказывается, стран, где Рождество отмечается 2 дня меньше, чем государств, где оно празднуется 3 дня. Об этом свидетельствует карта, подготовленная телеграм-каналом Theworldmaps.

Среди постсоветских стран 3 дня (25, 26 и 27 декабря) официально отмечается Рождество в странах Балтии - Литве, Латвии и Эстонии.

Два дня Рождество, помимо Беларуси, где оно празднуется 25 декабря и 7 января, отмечается в Украине и Молдове.

В России, Казахстане и ряде других стран Рождество празднуется 1 день.

Во многих, преимущественно мусульманских странах, Рождество Христово официально не отмечается.

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