В Гродненской области компанию друзей судили за «Погоню» и листовки о членах избиркома 1 25.12.2021, 16:21

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Почти 6 лет ограничения свободы и 5 тысяч штрафа на пятерых.

Суд Волковысского района закончил рассмотрение уголовного дела в отношение сразу пятерых жителей городского посёлка Красносельский Гродненской области, которых обвиняют в «осквернении зданий» и «клевете» по отношению к членам избиркома, пишет spring96.org.

Самому молодому обвиняемому 34 года. Это Игорь Веретило – работает мастером смены на «Красносельскстройматериалы». Ему вменяют статью 341 УК Беларуси «Осквернение сооружений и порча имущества». Аналогичное преступление инкриминируют и 40-летнему Андрею Паппо - заместителю главного механика «Красносельскстройматериалы».

Электромонтёра «Красносельскстройматериалы» 42-летнего Виталия Седляра обвиняют в преступлении по статье 188 УК – «Клевета».

Еще двоим обвиняемым 41-летнему программисту Сергею Капличу и 43-летнему ведущему инженеру-конструктору «Красносельскстройматериалы» Олегу Косило вменяют обвинения сразу по двум вышеуказанным статьям Уголовного Кодекса Беларуси - 188 и 341 УК.

Дело рассматривал судья Николай Сергейко, государственное обвинение поддерживал Евгений Кизелевич. От адвокатов обвиняемые отказались. Свои права на суде они отстаивали сами.

По версии следствия, ночью 10 октября прошлого года в городском посёлке Красносельский Сергей Каплич, Олег Косило, Игорь Веретило и Виталий Паппо, «имея умысел и цель на осквернение и порчу имущества, используя заранее подготовленные картонные трафареты всадника с мечом на коне в виде герба «Погоня», а также краску эмаль-аэрозоль красного цвета, демонстрируя своё нигилистическое отношение к благопристойным ценностям общества», изобразили «Погоню» на подъездах 18 домов на улицах Рябиновая и Строителей, на стене местной поликлиники, а также на на торцах «Европопта» и ателье по ремонту обуви.

Ущерб, который своими действиями, нанесли обвиняемые, составил 185 рублей и 37 копеек.

Отдельно Сергея Каплича, Олега Косило и Виталия Седляра обвиняют в том, что 26 декабря прошлого года «с целью публичного воздействия на общественное сознание» они расклеивали листовки с клеветой в отношении сразу 17 членов избирательных комиссий в г. п. Красносельский - Дышинской А.С., Ефимович Л.Н., Каленик И.А., Лужинской Т.Ч., Кашия Т.И., Некало О.Н., Кулаковской Е.В., Апанович В.В., Якобчук А.И., Стоцкой Т.В., Смок Н.В., Романович И.К., Тюхай В.И., Червоник В.С., Сунелик С.Ю., Шило Ю.В., Шульга Е.В.

По версии гособвинения, клевета в отношении членов избиркома состояла в том, что кроме личных данных потерпевших, на листовках был написан следующий текст: «Доска позора! Кто принимал участие в фальсификации выборов и украл наши голоса! Посмотрите внимательно и запомните, с кем рядом мы живем, кто является пособником власти, которая избивает и убивает невиновных жителей нашей страны. Подумайте, если бы они не считали, то в Беларуси убивали бы и избивали людей? Эти люди вам врали, им нельзя доверять, они живут рядом!».

Листовки с этим текстом обвиняемые расклеивали на досках объявлений в домах по улицам Пролетарская, Школьная и Строителей.

Во время судебного заседания все обвиняемые признали свою вину в полной мере и предоставили суду квитанцию об оплате ущерба «Волковысскому коммунальному хозяйству».

Также фигуранты дела предоставили суду письмо, в котором каждый из потерпевших подтвердил своей подписью тот факт, что они «не имеют материальных претензий к обвиняемым, которые при личной встрече в полной мере принесли извинения», и просят не наказывать их строго.

Потерпевших на суде не было, в суд они отправили заявления о рассмотрении дела без их участия.

На вопрос судьи о мотиве своего поступка, Сергей Каплич ответил, что на совершенные действия он решился из-за нечестных результатов выбора.

В ходе судебного разбирательства суд опросил 16 потерпевших по этому делу. Их показания зачитали в зале суда. В них они отмечали, что никаких угроз от обвиняемых им не поступало. Также потерпевшие просили наказывать обвиняемых на усмотрение суда либо не наказывать строго.

Также гособвинитель выяснял у потерпевших, что нарушений избирательного законодательства на их участках зафиксировано не было и что эти же члены избиркомов признаны потерпевшими еще по одному уголовному делу – кто-то бросал в их почтовые ящики «обвинительные листовки».

На судебном заседании опрашивали и свидетелей по делу.

Одна из них - председатель Красносельского сельисполкома Людмила Демещик. Женщина рассказала, что по роду своей деятельности она часто объезжает территорию Красносельска, и что в октябре она действительно видела испорченные стены и разбросанные листовки.

Свидетель рассказала, что по этим фактам она обращалась к участковому. На вопрос судьи о членах избиркома свидетель пояснила, что была наблюдателем на участке и может подтвердить, что нарушений на участке не было.

Еще один свидетель - заведующая Красносельской поликлиникой Людмила Кашарная - пояснила, что 10 октября 2020 года утром ей позвонили коллеги и рассказали, что на стене поликлиники нарисована «Погоня» и «3%». Она же рассказала, что уже через пару дней надписи и рисунок закрасили.

В ходе прений гособвинитель отметил, что ранее обвиняемые к уголовной ответственности не привлекались, имеют постоянное место работы, положительно характеризуются, имеют малолетних детей, раскаиваются в совершении преступления, возместили ущерб и принесли извинения потерпевшим.

В качестве наказания для обвиняемых гособвинитель запросил следующие меры и сроки:

Сергею Капличу и Олегу Косило по статье 188 УК каждому по 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. По статье 341 УК – по 2 месяца ареста. По совокупности каждому назначить наказание в виде 2 лет и 2 месяцев ограничения свободы без направления в ИУОТ

Виталию Седляру по статье 188 УК 1 год и 6 месяцев ограничения свободы без направления в ИУОТ

Игорю Веретило и Андрею Паппо по статье 341 каждому штраф в размере 80 базовых величин ( 2320 рублей – ред.)

22 декабря Суд Волковысского района вынес приговор по делу Сергея Каплича, Олега Косило, Виталия Седляра, Игоря Веретило и Андрея Паппо. Всех фигурантов дела признали виновными в совершеннных преступлениях.

Сергея Каплича и Олега Косило приговорили к ограничению свободы на один год каждого. На основании ч.1, ч. 2 ст. 72 УК путем поглощения менее строго наказания более строгим окончательно назначили по 2 года и 2 месяца ограничения свободы без направления в ИУОТ каждому.

Виталия Седляра приговорили к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы без направления в ИУОТ

Игоря Веретило и Андрея Паппо оштрафовали на 80 базовых величин (2320 рублей – ред.) каждого.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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