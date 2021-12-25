Известный врач назвал главные различия штаммов «Дельта» и «Омикрон» 25.12.2021, 16:25

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Комаровский подчеркнул важность бустерной дозы вакцины.

Коронавирус штамма "Омикрон" менее тяжелый, чем штамм "Дельта". Однако у первой разновидности есть свои особенности и самая серьезная в том, что "Омикрон" распространяется намного быстрее всех известных штаммов коронавируса.

Об этом сообщил популярный украинский врач Евгений Комаровский, пишет unian.net.

Комаровский считает, что этим штаммом переболеет скорее всего весь мир, так как он более заразен.

"Заразность в 3-4 раза выше, чем у "Дельты", т.е. это приближается по заразности примерно к кори. Уцелеть от "Омикрона" практически нереально - никакие маски, ограничения нас не спасают. "Омикрон" придет в каждую носоглотку", - отметил специалист.

По словам Комаровского, в Вашингтонском университете дали прогноз по Омикрону и ученые считают, что в ближайшие три месяца этим штаммом заболеет такое же количество людей, сколько переболело коронавирусом за два года.

"Они ждут заболевания порядка 3 млрд людей. Он протекает легче, но количество заболевших такое, что больницы будут забиты и всем хватит поработать", - отметил врач.

В Южной Африке, где впервые был обнаружен Омикрон, уже заявляют о резком падении заболеваемости. И это при том, что там не было строгих локдаунов и никто особо дисциплину не соблюдал.

"Практически все жители страны имеют по большому счету антитела. Поэтому у них Омикрон сильно не разгулялся. Я вас уверяю, что найти в Украине людей, у которых нет антител, достаточно сложно, потому что все наши локдауны носили условный характер... Все, кто хотел выходить из дома, уже с коронавирусом встретились по большому счету", - считает Комаровский.

Он подчеркнул, что коронавирус в любом виде – смертельно опасное заболевание для пожилых людей. Поэтому нужно обязательно вакцинироваться и в некоторых случаях бустерная доза вакцины важна.

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