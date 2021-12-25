Как выглядят и сколько стоят недорогие трехкомнатные квартиры на продажу в Минске 3 25.12.2021, 17:27

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Они почти не требуют дополнительных вложений — заезжай и живи.

Realt.by подобрали интересные варианты недорогих трехкомнатных квартир в Минске. Они почти не требуют дополнительных вложений — заезжай и живи.

На ул. Цнянская (м. Площадь Якуба Коласа)

Трехкомнатная квартира продается в доме на улице Цнянская, 4/1. Площадь квартиры составляет 49 м² (жилая — 34, кухня — 6). Она расположена на первом этаже. Дом пятиэтажный, панельный, построен в 1966 году. Капитальный ремонт дома подходит к завершению.

В квартире проводился ремонт, но был приостановлен, так как начался капремонт дома. Вся сантехника и трубы заменены, установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь и межкомнатные двери. Санузел раздельный. Есть подвал.

В объявлении говорится, что расположение дом очень удачное — нет сквозного движения автомобилей, красивый зеленый двор.

Вся инфраструктура в пешей доступности: рынок, множество торговых центров, рестораны, кафе, детские сады, школы, станция метро «Площадь Якуба Коласа» и остановки наземного общественного транспорта.

Цена: $ 65 000.

На ул. Народная (м. Партизанская)

Трешка продается в доме на улице Народная, 26/2. Площадь составляет 58,5 квадратных метров (жилая — 38, кухня — 6). Располагается на пятом этаже пятиэтажного панельного дома, построенного в 1964 году.

В квартире три раздельные комнаты, сделан свежий ремонт. Она готова к проживанию. Электропроводка заменена на медную. Установлены деревянные стеклопакеты, металлическая входная дверь, счетчики воды, кондиционер.

Межкомнатные двери из массива сосны. Напольное покрытие — ламинат, в кухне — линолеум. Балкон застеклен. Проведено оптоволокно. Есть два встроенных шкафа. Санузел совмещенный.

Во дворе всегда есть парковочные места. До остановки общественного транспорта две минуты ходьбы, можно быстро добраться до станции метро «Партизанская».

Рядом с домом школы, детские сады, детские площадки, ВУЗ, поликлиника, больница, парковая зона с речкой, велодорожка.

Цена: $ 59 900.

На ул. Голодеда (Чижовка)

В доме на улице Голодеда, 25 продается трешка площадью 62 квадратных метра (жилая — 46, кухня — 6). Дом пятиэтажный, панельный, построен в 1971 году. Капитальный ремонт проведен в 2017 году. Квартира на четвертом этаже.

В квартире удобная планировка — три изолированные комнаты. Выполнен хороший ремонт — в комнатах уложен ламинат, в коридоре и кухне — плитка. Санузлы также облицованы плиткой. Установлена качественная сантехника, счетчики воды.

Есть застекленная лоджия с вместительными шкафами для хранения вещей. По всей квартире установлены стеклопакеты. Входная дверь металлическая. Также имеется подвальное помещение.

Возле дома большой парк и водохранилище с беседками, детскими и спортивными площадками, велодорожками и оборудованным пляжем. Здесь есть все для комфортной жизни: магазины, аптеки, почта, банк и банкоматы, сады, школы, кафе.

До станций метро «Автозаводская» и «Партизанская» ходит постоянно транспорт, можно добраться за 15 минут. Также транспорт ходит до микрорайона Серебрянка и через Лошицу в центр. Рядом Удобный выезд на МКАД.

Цена: $ 67 500.

На ул. Белинского (м. Парк Челюскинцев)

Трехкомнатная квартира площадью 56 «квадратов» (жилая — 42, кухня — 6) продается в доме на улице Белинского, 6. Она находится на третьем этаже панельной пятиэтажки, построенной в 1962 году.

Квартира полностью готова к проживанию. В 2020 году в ней сделан ремонт. Установлены стеклопакеты, межкомнатные двери. Напольное покрытие — ламинат. Совмещенный санузел облицован плиткой. Также имеется душевая кабина, кухонный гарнитур с варочной панелью. Есть балкон.

Отлично развита инфраструктура района — магазины, аптеки, банки, почта, школы, детские сады, кафе, рестораны, кинотеатр. До станции метро «Парк Челюскинцев» 10 минут пешком.

Цена: $ 68 800.

На ул. Калиновского (Зеленый луг)

Трехкомнатная квартира площадью 56 м² (жилая — 41, кухня — 6) продается в панельной пятиэтажке на улице Калиновского, 37 на первом высоком этаже. Дом построен в 1963 году.

Как пишут в объявлении, в квартире выполнен отличный ремонт. Напольное покрытие — ламинат, в совмещенном санузле — плитка. Установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь, счетчики воды. Жилье меблировано, имеется бытовая техника. За квартирой закреплено подвальное помещение.

В шаговой доступности детские сады, школы, магазинов, поликлиника, аптеки, банки, парки. Возле дома остановка общественного транспорта. Недалеко удобный выезд на МКАД.

Цена: $ 68 000.

На ул. Ландера (Курасовщина)

В пятиэтажке на улице Ландера, 62/2 продается трешка площадью 62 квадратных метра (жилая — 46, кухня — 6). Она находится на третьем этаже. Дом построен в 1973 году.

В квартире три изолированные жилые комнаты. Установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь, межкомнатные двери из массива, счетчики учета воды. Балкон застеклен и утеплен.

Санузел раздельный, вмещается ванна и душевая кабина. Напольное покрытие — паркет из дуба. Имеются встроенные шкафы и кухня с бытовой техникой.

Рядом с домом детские сады и школы, магазины, больница, рынок, удобный выезд на МКАД. Остановка общественного транспорта, а также ж/д станция «Курасовщина».

Цена: $ 69 900.

На ул. Райниса (р-н Площадь Ванеева)

Трехкомнатная квартира продается в пятиэтажке на улице Райниса, 17 на четвертом этаже. Общая площадь квартиры — 59 квадратных метров (жилая — 45, кухня — 6). Дом панельный, построен в 1966 году.

— Квартира в жилом состоянии. Натяжные потолки с точечными осветительными приборами. Напольное покрытие: ковролин, линолеум. В оконных проемах стеклопакеты. Балкон застеклен и утеплен, — пишет автор объявления.

Есть встроенная кухонная мебель с газовой плитой и вытяжкой. Оборудованы места хранения, в том числе вместительные шкафы-купе. В санузле мебель для ванной комнаты. Заменены сантехнические коммуникации. Межкомнатные двери из МДФ, входная дверь — металлическая. Подключены приборы учета, проведена оптоволоконная связь.

В районе несколько детских садов, школы, магазины, торговые и бизнес-центры, кинотеатр. Развито транспортное сообщение — на общественном транспорте можно без пересадок добраться до метро. Приятный бонус расположения дома — вокруг парки, набережная реки.

Цена: $ 60 000.

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