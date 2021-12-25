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Четыре киноновинки про Новый год и Рождество

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  • 25.12.2021, 16:50
  • 2,658
Четыре киноновинки про Новый год и Рождество

Они идеально подойдут для просмотра в праздники.

Праздничные выходные – отличный повод приготовить себе чашку горячего чая или чего-нибудь покрепче, забраться с ногами под плед и насладиться фильмом. Если старая добрая классика уже пересмотрена или просто надоела, «Обозреватель» предлагает ознакомиться с лучшими киноновинками на рождественскую тематику.

«Мальчик по имени Рождество» (2021)

Прекрасный фильм для семейного просмотра, снятый по одноименной книге-бестселлеру британского писателя Мэтта Хейга. В центре сюжета – финский мальчик Николас из небогатой семьи. Он живет обычной жизнью и пока даже не подозревает, что именно ему доведется стать главным символом Рождества. Однажды отец Николаса ушел в экспедицию за полярный круг и не вернулся. Прошло много лет, но Николас по-прежнему верит, что его отец жив. И мальчик полон решимости отыскать папу. Он отправляется на поиски на Северный полюс, туда, где светит полярное сияние. Компанию ему составляют северный олень и домашний мышонок. На пути к эльфийской деревне мальчика ждут испытания, чудеса и важные осознания. Например, что доброе слово способно врачевать сердца, а человека характеризуют его поступки. Фильм снимался в Лапландии, Финляндии, Чехии, Словакии и Лондоне.

«Замок к Рождеству» (2021)

Эта лента – настоящий подарок для любителей романтических комедий. Американская писательница Софи Браун (Брук Шилдс) сколотила на женских любовных романах целое состояние. Она не только богата, но и умна, иронична и красива. Вот только мужчину себе под стать найти никак не может. Когда очередная книга Софи вызывает шквал негативных рецензий, она решает сбежать куда-нибудь подальше. Например, в богом забытую деревушку под Эдинбургом. Неожиданно для себя Софи влюбляется в размеренную сельскую жизнь и в здешний старинный замок. Владелец замка, нелюдимый герцог Майлз, наотрез отказывается продать свое имение взбалмошной американке. Но мы же помним: Софи красива и умна. И она не намерена сдаваться. Так что история только начинается!

Многие обвиняют ленту в простоте сюжета и шаблонности персонажей – и, пожалуй, это так. Однако "Замок к Рождеству" – фильм не для глубокомысленных рефлексий. Он для праздничного настроения и погружения в атмосферу сказки. И прекрасные актеры, бесподобные шотландские пейзажи, великолепный готический дом Далмени-Хаус справляются с этой задачей просто на "отлично"!

«Мистер Джангл и рождественское путешествие» (2020)

Добрый семейный мюзикл, который понравится и взрослым, и детям. С первых кадров зрители переносятся в волшебный сказочный мир: вся обстановка и костюмы героев стилизованы под викторианскую Англию. Много лет назад талантливый мастер по игрушкам Джероникус Джангл процветал: у него была прекрасная семья, любимое дело и лавка игрушек в центре города, которая приносила ему неплохой доход. Все рухнуло в один день, когда мистера Джангла предал его ученик и друг Густафсон. Последний выкрал все разработки гениального изобретателя, выдал их за собственные и основал свою империю игрушек. Теперь мистер Джангл едва сводит концы с концами. Впрочем, у него есть шанс вырваться из долгов – если он создаст новое сенсационное изобретение. В мистера Джангла верит его юная внучка – и вместе они принимаются за работу. У них есть все шансы преуспеть, только вот коварный Густафсон намерен выкрасть и это творение своего бывшего учителя…

«Робин» (2021)

Красивый и добрый анимационный рождественский фильм, снятый студией Aardman (они же выпустили, к примеру, такой хит, как "Барашек Шон").

Яйцо, из которого должна была появиться на свет птичка-малиновка Робин, случайно оказалось на свалке. Но птенчик не пропал: малышку приютило любящее и заботливое мышиное семейство. Однако никакая любовь и забота не в состоянии превратить птицу в мышь. Робин рождена летать – но отказывается признавать это, страдает и чувствует себя белой вороной в собственной семье. Птичка решает доказать своим приемным родителям, что из нее вполне может выйти отличная мышь – и идет ради этого на дерзкое ограбление.

Одновременно Робин решает узнать правду о себе и своем происхождении – для этого она отправляется в полное опасностей путешествие. Прекрасная анимация, масса трогательных моментов и философских выводов о силе любви, семейных узах и о том, как важно в любых обстоятельствах оставаться верным себе.

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