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Как сложилась судьба актрис, которые снялись в популярных сказках СССР

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  • 25.12.2021, 17:50
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Как сложилась судьба актрис, которые снялись в популярных сказках СССР

Не все из них могут похвастаться успешной карьерой.

Adme.ru захотелось вспомнить знатные роли актрис СССР и узнать, как сложилась их дальнейшая карьера.

1. Наталья Трубникова

Нежную и поразительно красивую принцессу Мелисенту в фильме «31 июня» сыграла балерина Наталья Трубникова. Она не была профессиональной актрисой, но, заметив ее талант и красоту, ей предложили роль, которая сделала Наталью знаменитой. Дальнейшая актерская карьера сложилась не слишком удачно. Она играла в фильмах второстепенные роли, и хотя ее приглашали на кастинги в ленты «Чародеи», «Через тернии к звездам», «Гараж», но давать роли не спешили, так как боялись, что как балерина она может покинуть СССР.

Еще в 1990 году вместе со своим мужем Наталья создала «Русскую школу моделей» и окончательно закрыла для себя вопрос кино. Школа стала делом ее жизни и работает до сих пор.

2. Лидия Вертинская

В потрясающей Лидии Вертинской всегда чувствовался аристократизм. Когда ей предложили роль знатной особы Анидаг в сказке «Королевство кривых зеркал», она была уже известной актрисой, и ее харизма идеально подходила персонажу.

Но, несмотря на несколько ярких образов, которые запомнились зрителям, кино так и не стало ее судьбой. Она выбрала путь художницы, писала и продавала картины, посвящала время семье. После смерти мужа, Александра Вертинского, она написала автобиографическую книгу «Синяя птица любви». Лидия Вертинская прожила 90 лет и ушла из жизни в 2013 году.

3. Додо Чоговадзе

Одну из самых экзотических принцесс советского кино, Будур из сказки об Аладдине, Додо Чоговадзе сыграла всего лишь в 14 лет. Эта роль сделала ее знаменитой, но после она сыграла только в двух фильмах. Сначала она посвятила себя семье — пошла навстречу мужу, который не хотел, чтобы она снималась в кино. А сейчас, спустя много лет, она преподает в Тбилиси сценическое искусство, танцы и говорит о том, что не отказалась бы от хороших ролей. Но предложения не поступают.

4. Марина Неелова

Марина Неелова, одна из самых популярных советских актрис, и сейчас остается востребованным профессионалом. Она сыграла огромное количество ролей в кино и театре «Современник». В последние несколько лет взяла творческую паузу, но предложения все равно поступают.

Знаменитой ее сделала именно роль капризной, но обаятельной принцессы в фильме «Старая, старая сказка». Интересно, что в этой же картине она сыграла вторую роль — тихую дочь трактирщика. Неелова была на 3-м курсе института, но режиссер поверил, что неопытная актриса все же справится с ролью.

5. Лиана Жвания

Вздорная принцесса из «Двенадцати месяцев» получилась у Лианы Жвании настолько убедительной, что ее до сих помнят по этой роли.

Ее дальнейшая карьера сложилась успешно: актриса сыграла много ролей в театре и кино и продолжает это делать до сих пор. Получила звание заслуженной артистки России. В 2012 году за театральную роль стала лауреатом Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» в номинации «Лучшая роль второго плана».

6. Ирина Губанова

Роль своенравной, но очень доброй принцессы в фильме «Снежная королева» досталась Ирине Губановой. Вся ее дальнейшая жизнь была посвящена кино, она была штатной актрисой «Ленфильма». Помимо ролей, она занималась дубляжом фильмов, а потом и сериалов, которые хлынули на телевидение в 90-е годы XX века.

Ирина Губанова ушла из жизни в 2000 году, ей было 60 лет.

7. Алла Ларионова

Для студентки Аллы Ларионовой роль Любавы в фильме «Садко» стала настоящей удачей, она буквально проснулась знаменитой. Картина стала очень популярной, была показана на Венецианском фестивале, получила приз «Серебряный лев».

Далее последовала роль в фильме «Анна на шее», которая утвердила ее в статусе звезды. Но вскоре ей приписали роман с министром культуры и перестали давать роли. Она играла второстепенных персонажей. Когда ей исполнилось 60 лет, об артистке вспомнили, дали звание народного артиста, но вот ролей больше не предлагали. Умерла актриса в 2000 году.

8. Ирина Алферова

Красавицу Ирину Алферову знают все, и она по-прежнему играет в кино и театре.

Роль царицы в фильме «Осенние колокола» не сделала ее популярной, актрису стали узнавать после следующего фильма — «Д’Артаньян и три мушкетера». А «Осенние колокола» сняли по мотивам сказки Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». И хотя фильм не стал хитом, многим он запомнился как раз из-за участия в нем Алферовой.

9. Светлана Орлова

Танцовщице Светлане Орловой известность принесли роли в детских сказках. Одной из таких ролей стала грустная принцесса в сказке «Принцесса на горошине». После этого она довольно много снималась, но в середине 90-х решила оставить кино и заняться бизнесом. Она открыла в Москве класс спортивной аэробики и преподавала по своим авторским методикам.

10. Наталья Климова

Образ королевы в картине «Снежная королева» запомнился очень многим. Климова была настоящей красавицей.

Наталье прочили яркую карьеру, она снималась в фильмах-сказках, служила в «Современнике», но была в ужасе от нравов, которые там царили. Поэтому в 70-х годах она оставила актерскую карьеру. Вышла замуж за актера Владимира Заманского, ушла в религию. Уже много лет они с мужем живут в Муроме и являются очень набожными людьми.

11. Варвара Владимирова

Немногие знают, что сыгравшая взбалмошную принцессу в фильме «Не покидай» Варвара Владимирова — дочь Алисы Фрейндлих. Она запомнилась зрителям в паре с Игорем Красавиным. Но после актриса почти не снималась в кино, предпочитая карьеру телеведущей. В конце 90-х годов вновь стала играть на сцене, а в 2000-м вернулась на экран. Сейчас Варвара снимается в фильмах и сериалах.

А вы помните этих актрис?


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