Что нужно знать белоруса, устраиваясь на новую работу 25.12.2021, 18:00

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Предварительное испытание не устанавливается для молодых специалистов.

При устройстве на работу следует учесть, что новичку могут установить испытательный срок с целью проверки соответствия поручаемой ему должности. На какой период его могут установить? Обязателен ли он для всех? На эти и другие вопросы ответил для «АиФ» юрист Сергей Денисов.

КОМУ НУЖНО?

Основные нюансы, связанные с приемом на работу с предварительным испытанием (именно так официально называется испытательный срок), указаны в ст. 28 и 29 Трудового кодекса. Испытательный срок не обязателен, но если наниматель настаивает на нем, а потенциальный работник не соглашается на это условие, трудовой договор с ним могут попросту не заключить.

При этом есть ряд исключений. Предварительное испытание не устанавливается для: несовершеннолетних; молодых рабочих (служащих), получивших профессионально-техническое образование; молодых специалистов, получивших среднее специальное, высшее или послевузовское образование; инвалидов; временных и сезонных работников; при переводе на работу в другую местность либо к другому нанимателю; при приеме на работу по конкурсу, по результатам выборов и в некоторых других случаях.

Еще один важный момент: условие о предварительном испытании должно быть прописано в трудовом договоре (контракте). Если это указано только в приказе о приеме на работу, считается, что предварительного испытания не было.

ПЕРИОД

Во время предварительного испытания сотруднику выплачивается зарплата. Испытательный срок не должен превышать трех месяцев, не считая периода временной нетрудоспособности и других периодов, когда работник отсутствовал на работе. Испытательный срок устанавливается, как правило, один раз. Даже если изначально по трудовому договору (контракту) он составлял один месяц, продлевать его потом нельзя. Минимальный срок предварительного испытания в законодательстве не указан.

Однако существуют законодательные акты, регулирующие прием на работу отдельных категорий сотрудников, к примеру, госслужащих, таможенников. Там установлена иная продолжительность испытательного срока.

УВОЛЬНЕНИЕ

Каждая из сторон вправе расторгнуть трудовой договор с предварительным испытанием. Здесь два варианта: или до истечения срока предварительного испытания, предупредив об этом другую сторону письменно за три дня, или в день истечения срока предварительного испытания. Работник имеет право уволиться без указания причин, то есть по собственному желанию. А вот наниматель обязан указать причины, послужившие основанием для признания работника не выдержавшим испытания. Причем «скверный характер» или «конфликтность» – в данном случае не аргумент. Нужно объяснить и желательно документально подтвердить, что именно работник делает не так. Решение нанимателя работник вправе обжаловать в суде.

Если до истечения срока предварительного испытания трудовой договор с работником не расторгнут, то работник считается выдержавшим испытание и расторжение с ним трудового договора допускается только на общих основаниях.

В ТЕМУ

Существует практика заключения гражданско-правового договора (договора подряда) вместо предварительного испытания с заключением трудового договора. Но работнику, прежде чем согласиться на такие условия, следует учесть, что отработанный срок по договору подряда не засчитывается в стаж работы. Также во время работы по договору подряда у него не будет ряда социальных гарантий: предоставление соцпакета, трудовых и социальных отпусков, выплата «больничного» и т. д.

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