В большом микрорайоне Бобруйска закрывают детскую поликлинику
- 25.12.2021, 18:06
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Медицина не для народа.
Неделю назад стало известно, что с января филиал городской детской поликлиники №1 в Бобруйске закрывают по неизвестным причинам.
– Много лет, даже когда микрорайон был в два раза меньше, чем сейчас, здесь работала поликлиника и было два врача, – рассказала «Беларусь за МКАДом» одна из жительниц микрорайона. – А сейчас уволился врач и нас переводят в первую поликлинику.
Последние годы в детской амбулатории работал один участковый врач-педиатр. По словам местных жителей «в день он принимал больше ста человек».
«Долгие месяцы он работал один из-за чего на вызовах мог находиться до десяти вечера».