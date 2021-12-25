Войска территориальной обороны Польши сменили тактику на границе 1 25.12.2021, 18:20

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«Всегда готовы, всегда близко» - так звучит их девиз.

Войска территориальной обороны (ВТО) Польши сменили тактику действий на границе. Cохраняющийся на протяжении многих недель миграционный кризис повлиял на корректировку подхода к службе и организации заданий. Это также связано с переменами в отправке добровольцев для несения службы на границе, передает «Польское радио».

Уже несколько недель пограничную службу несут не только солдаты из бригад, расположенных непосредственно при границе, то есть, из Подлясья и Любельщины, но также других частей, - сказал пресс-секретарь ВТО, полковник Марек Петшак. Офицер объяснил, что ротация военных из наиболее отдаленных подразделений ВТО - это важный опыт, который можно получить благодаря службе в приграничном регионе.

План ротации подразделений ВТО на границе разработан по принципу двухнедельной смены персонала и касается периода до середины 2022 года. Ротация сил дает возможность получения ценного опыта в реализации заданий совместно с другими службами и подразделениями вооруженных сил.

Солдаты ВТО в рамках операции под названием «Сильная поддержка» реализуют задания непосредственной охраны границ в помощь Пограничной охраны, пешком, в автомобилях и на лошадях патрулируют отрезки границы на уровне реки Буг, устанавливают контрольные пункты и наблюдательные участки, работают при освещении границы, а также ведут дежурства в глубине приграничной зоны.

Ситуация на польско-белорусской границе продолжает оставаться напряженной. По сообщению Погранохраны, за минувшие сутки 69 мигрантов пытались нелегально пересечь границу. В районе Черемши группа из 10 иностранцев пыталась прорваться на территорию Польши. Попытки были пресечены, после чего мигранты отошли на территорию Беларуси.

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