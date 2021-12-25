закрыть
25 декабря 2021, суббота, 18:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Войска территориальной обороны Польши сменили тактику на границе

1
  • 25.12.2021, 18:20
  • 3,948
Войска территориальной обороны Польши сменили тактику на границе

«Всегда готовы, всегда близко» - так звучит их девиз.

Войска территориальной обороны (ВТО) Польши сменили тактику действий на границе. Cохраняющийся на протяжении многих недель миграционный кризис повлиял на корректировку подхода к службе и организации заданий. Это также связано с переменами в отправке добровольцев для несения службы на границе, передает «Польское радио».

Уже несколько недель пограничную службу несут не только солдаты из бригад, расположенных непосредственно при границе, то есть, из Подлясья и Любельщины, но также других частей, - сказал пресс-секретарь ВТО, полковник Марек Петшак. Офицер объяснил, что ротация военных из наиболее отдаленных подразделений ВТО - это важный опыт, который можно получить благодаря службе в приграничном регионе.

План ротации подразделений ВТО на границе разработан по принципу двухнедельной смены персонала и касается периода до середины 2022 года. Ротация сил дает возможность получения ценного опыта в реализации заданий совместно с другими службами и подразделениями вооруженных сил.

Солдаты ВТО в рамках операции под названием «Сильная поддержка» реализуют задания непосредственной охраны границ в помощь Пограничной охраны, пешком, в автомобилях и на лошадях патрулируют отрезки границы на уровне реки Буг, устанавливают контрольные пункты и наблюдательные участки, работают при освещении границы, а также ведут дежурства в глубине приграничной зоны.

Ситуация на польско-белорусской границе продолжает оставаться напряженной. По сообщению Погранохраны, за минувшие сутки 69 мигрантов пытались нелегально пересечь границу. В районе Черемши группа из 10 иностранцев пыталась прорваться на территорию Польши. Попытки были пресечены, после чего мигранты отошли на территорию Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Время доброты
Время доброты Ирина Халип
Хор товарища Швондера
Хор товарища Швондера Владимир Халип
Есть договор
Есть договор Андрей Санников
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко?
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко? Леонид Невзлин