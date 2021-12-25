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Какая погода будет на Новый Год в Беларуси?

  • 25.12.2021, 18:29
Какая погода будет на Новый Год в Беларуси?

Прогноз погоды в областных городах.

По предварительным прогнозам синоптиков, в новогоднюю ночь в Беларуси ожидается температура воздуха, близкой к нулю градусов. Прогнозируется снег, пишет aif.by.

К примеру, в Минске 31 декабря ожидается от нуля до +1 градуса с небольшим снегом. В ночь на 1 января – небольшой «минус». Немного подморозит 1 января.

Традиционно самая теплая погода ожидается на юге Беларуси. В Бресте 31 декабря ожидается небольшой дождь и 2-3 градуса со знаком «плюс». Немного понизится температура 1 января, но она также будет выше нуля, прогнозируют синоптики. В Гомеле в новогоднюю ночь ожидается от нуля до минус 1 градуса и снег. 1 января немного подморозит.

В Витебске в ночь с 31 декабря на 1 января ожидается комфортная и по-настоящему новогодняя погода – минус 1-2 градуса и снег. Примерно такая же погода будет и в Могилеве – от нуля до -1 градуса и снег. 1 января ожидается небольшое похолодание.

А вот жителям и гостям Гродно с зимней погодой повезет меньше: в новогоднюю ночь ожидается небольшой дождь и до +1 градуса. 1 января прогнозируется небольшой снег и около нуля.

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