Папа Римский в рождественской проповеди призвал к освобождению политзаключенных 25.12.2021, 18:41

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85-летний понтифик отслужил праздничную мессу в Соборе святого Петра в Ватикане.

Папа Римский Франциск в рождественской проповеди в Ватикане призвал к прекращению всех конфликтов путем диалога и помощи беженцам, мигрантам и политзаключенным.

Франциск сказал, что Бог указал людям путь встречи и диалога, который является единственным путем решения конфликтов для всеобщего блага, передает «Польское радио».

«Но, кажется, что конфликты никогда не кончатся. Мы уже почти не замечаем. Привыкли. Нам грозит опасность, что скоро мы не услышим крика боли и отчаяния наших братьев и сестер», - подчеркнул папа Франциск.

Глава Римско-Католической церкви назвал Ближний Восток, Северную Африку, Судан, Украину, Мньянму как места, где продолжаются конфликты и страдают люди.

Также понтифик обращался с просьбой о помощи в преодолении пандемии, об утешении и надежде для больных, для женщин и детей, ставших жертвами насилия; призывал к милосердию в отношении мигрантов и беженцев, и к освобождению политических заключенных.

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