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«Своими руками сделали улицу, а теперь здесь болото!»

  • 25.12.2021, 18:46
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«Своими руками сделали улицу, а теперь здесь болото!»

Жители возмущены работой строителей в переулке в Барановичах.

Жительница 2-го переулка Колпеницкого в Барановичах Ольга Лишко пожаловалась на то, что работники строительной организации разворотили улицу, которую жители когда-то благоустраивали за свой счет, а приводить ее в порядок не спешат. Как это произошло и когда люди снова смогут ходить и ездить по ровной дороге, узнала Intex-press.

Ольга живет во 2-м переулке Колпеницком восьмой год. Говорит, когда ее семья только переехала туда, состояние дороги оставляло желать лучшего: на ней были ямы и постоянные лужи. Местные жители решили своими силами улучшить состояние проезжей части. Они собрали деньги и заказали щебень, чтобы отсыпать и разровнять дорогу.

Совместными усилиями с ямами и выбоинами удалось справиться. И все было хорошо, говорит Ольга, пока осенью этого года по переулку не начали вести коммуникации. Свою работу строители сделали: трубы проложили. Но за это время строительная техника настолько разбила дорогу, что передвигаться по ней стало проблематично.

– Мы своими руками сделали улицу, а теперь здесь болото! Строители присыпали участок дороги, на котором проводились работы, строительным мусором, и закатали все какой-то глиной, – возмущается Ольга.

Жители переулка были возмущены таким «благоустройством». Они высказали свои претензии представителям строительной организации, которая производила работы в их переулке, но там им ответили, что «нормально все подсыпали, менять ничего не будем».

Тем не менее, люди надеялись, что строители наведут порядок на дороге. А когда этого не произошло, написали в горисполком.

– В письме мы указали, что после строительных работ, проведенных, к слову, за наши же деньги, все перевернули вверх дном, – рассказывает Ольга. – На наше письмо пришел ответ, что его перенаправили для рассмотрения в УП «УКС города Барановичи». Прошел уже месяц, но никаких писем к нам больше не поступало. Продолжаем жить в этом болоте.

Девушка отмечает, что с наступлением морозов передвигаться по улице стало еще хуже: грязь замерзла, ни на машине нормально проехать, ни пешком пройти практически невозможно.

– Ведь у нас тут дети в школу ходят! – говорит Ольга. – Все жители нашей улицы возмущены, и никто не понимает, что делать и к кому обращаться.

В СУ-145 ОАО «Стройтрест №25», которое вело коммуникации по 2-му переулку Колпеницкому, Intex-press пояснили, что работы на данном участке дороги не завершены и как только появится возможность, переулок благоустроят.

– Работы будут производиться в период, когда погодные условия станут благоприятными. Тогда и будем подсыпать дробленку. Зимой же проводить какие-либо работы не представляется возможным, – сообщил сотрудник организации.

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