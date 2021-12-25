Что почем на минской Комаровке перед Новым годом? 6 25.12.2021, 21:12

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Есть черешня по 250 рублей за килограмм.

Даже зимой Комаровка не прекращает радовать минчан свежими овощами и фруктами. Уже через неделю мы будем встречать Новый год, а это значит, что пришло время закупать продукты к праздничному столу. Что почем сейчас на главном столичном рынке, узнали «Минск-Новости».

Морозные деньки дали о себе знать — сезонный рынок Комаровки практически пустует, на холоде остались только самые отважные продавцы. Но без витаминов жителей столицы не оставили — теперь купить большинство фруктов и овощей можно в крытой части.

Разноцветные прилавки с изобилием витаминных продуктов на время заставляют забыть, что сейчас все еще зима, а не середина июля. Однако цены возвращают в реальность: стоимость ягод, фруктов и овощей определенно не летняя. Например, кило огурцов предлагают за 6 рублей, помидоры можно найти за 4,5−9, а картофель от 1,5 рубля. Цены разнятся и чаще зависят от поставщика. Те же томаты из Украины в два раза дороже белорусских, поэтому, если не полениться и пройтись по рядам, получится здорово сэкономить.

К слову, колючие огурцы также имеют сильную разбежку в цене — можно найти как за 6 рублей, так и за 25. Продавцы советуют купить баклажан, который можно запечь с сыром, — хорошее блюдо для новогоднего меню. Его стоимость — 7 рублей, соседствующего с ним цукини — 6. Рядом можно увидеть яркие болгарские перцы. За зеленый просят 4 рубля, за красный и желтый — по 8 рублей.

Ну и какой же праздничный стол без свежих фруктов и ягод, которые отлично разбавят изобилие салатов. Правда, сейчас такое лакомство — удовольствие не из дешевых. За кило ароматной клубники из Греции придется отдать 45 рублей. Есть варианты подешевле, но их нужно хорошенько поискать. Все еще можно встретить яркие россыпи клюквы, кило которой обойдется в 12 рублей. Лоток малины предлагают за 15 рублей, кило голубики — от 55 рублей. И эта цена покажется вполне нормальной, если взглянуть на стоимость черешни. За кило сладкой ягоды просят 250 рублей.

Особенно популярна сейчас на рынке фейхоа, ее можно купить за 3−4 рубля. Опять же, если хорошо поискать, так как чаще встречаются цены повыше — и 10, и 15, и даже 25 рублей за килограмм.

Большой выбор фруктов не может не радовать. Сочные яблоки нахваливают и сами покупатели, утверждая, что приходят за ними только на Комаровку. Килограмм в среднем стоит 2−3 рубля, но есть шанс наткнуться на цену пониже — 1,5 рубля. Кишмиш без косточек уходит покупателю за 4,2 рубля за килограмм, крупные гроздья темного винограда продают по 6,5 рубля, а зеленого — всего за 4,5 рубля.

Зимой хурма всегда пользуется большим спросом. Сорт «каки» продают по 2,5−6 рублей за килограмм, а «ромашку» можно купить за 3,5 рубля. Главный декабрьский фрукт — мандарины — предлагают за 3−7 рублей. Кстати, стоит быть внимательными, так как оранжевым плодом могут оказаться клементины — помесь мандарина и горького апельсина. Отличают их, как правило, по кожуре — у мандаринов она более рыхлая, с крупными порами. Клементины тоже неплохой вариант, да и стоят дешевле — от 2,5 рубля. Тропическую нотку добавит ананас, цена за кило — 10 рублей. Киви продают за 3−6 рублей, апельсины — от 5 рублей.

Если говорить о зелени, то ее на рынке хватает и зимой. В среднем за 100 г зеленого лука и салата просят 1,5 рубля. Шпинат стоит 2 рубля за 100 г, кинза — 2,5, а рукола — 3,5 рубля.

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